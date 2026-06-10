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Guerra al mosquito: Castellón activa el "escudo" en el litoral tras las lluvias

La Diputación de Castellón refuerza los tratamientos contra el mosquito tras detectar larvas en zonas inundables tras las recientes precipitaciones

Control de mosquitos con camioneta.

Control de mosquitos con camioneta. / Redacción Mediterráneo

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Ramón Pérez

Las precipitaciones registradas durante el pasado fin de semana dejaron acumulados superiores a los 30 l/m² en algunos puntos de la provincia, “y ello ha motivado el refuerzo de los tratamientos larvicidas que desarrolla la Diputación de Castellón en las zonas inundables de marjal del litoral”, ha explicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

El diputado provincial ha incidido en que “la vigilancia semanal que el servicio provincial de control de mosquitos realiza desde principios de año permite detectar de forma precoz los primeros estadios larvarios del mosquito de marjal en estos espacios naturales”. Esta detección temprana facilita la aplicación de tratamientos selectivos y altamente eficaces sobre las poblaciones de mosquitos, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre el resto de fauna y flora presentes en estos ecosistemas.

Así, como consecuencia de las lluvias y del aumento de la actividad biológica asociado a estas fechas, durante la presente semana se ha incrementado la frecuencia de las inspecciones en los municipios litorales con el objetivo de supervisar la totalidad de las zonas gestionadas por la institución provincial.

Las mayores acumulaciones de agua y la actividad larvaria más destacada se han localizado en los términos municipales de Castellón de la Plana, Cabanes, Torreblanca y Alcalà de Xivert. “En el resto de las áreas gestionadas, las acumulaciones de agua han sido puntuales y las inspecciones realizadas no han detectado presencia de larvas”, ha expresado el diputado provincial. Asimismo, las primeras evaluaciones efectuadas tras la aplicación de los tratamientos han mostrado elevados índices de mortalidad larvaria, confirmando su eficacia.

Tratamiento contra los mosquitos.

Tratamiento contra los mosquitos. / Redacción Mediterráneo

Más actuaciones

De forma paralela, el servicio continúa desarrollando actuaciones de control en las zonas prelitorales y ha iniciado ya los trabajos programados en los municipios del interior de la provincia. También prosiguen los tratamientos en las zonas urbanas de los municipios de menos de 1.000 habitantes incluidos en el servicio provincial.

Noticias relacionadas y más

Además del programa previsto de actuaciones desde el servicio provincial de control de mosquitos, desde la Diputación de Castellón recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir la proliferación de mosquitos. En este sentido, se recomienda vaciar o eliminar cualquier recipiente, enser o elemento que pueda acumular agua en propiedades privadas y convertirse en un potencial foco de cría. “La participación y colaboración ciudadana es un arma fundamental en la lucha contra la propagación de los mosquitos”, ha añadido el diputado José María Andrés.

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