¿Hasta cuándo seguirá el calor en Castellón? La previsión para este jueves

Estos últimos días Castellón ha vivido un ligero respiro en cuanto al calor se refiere. La entrada de un frente por el noroeste de la península trajo la inestabilidad a la provincia y las precipitaciones se produjeron en gran parte del territorio, lo que provocó un descenso generalizado de las temperaturas.

Esta semana, las altas temperaturas vuelven a ser protagonistas en la provincia. Los termómetros volverán a subir, marcando valores próximos a los 30 grados. Este jueves será uno de los primeros días en los que el calor se volverá a sentir en Castellón.

Otra noche tropical

La noche del miércoles, dejará en la costa castellonense unas temperaturas superiores a los 20 grados. Esto supone la vuelta de las noches tropicales a la provincia. Así, municipios como Vinaròs, Peñíscola o la capital de provincia oscilarán entre los 21 y 22 grados. Con el paso de las horas, se espera que los termómetros desciendan ligeramente, siendo Burriana la única localidad que mantenga los 20 grados.

Primeras horas de la mañana

De cara a la mañana del jueves, las temperaturas comenzarán a remontar en el litoral, alcanzando los 20 grados. Únicamente en el interior de la provincia se esperan temperaturas inferiores a los 20 grados. Según la previsión, en el interior norte el mercurio oscilará entre los 13 y 17 grados. En el interior sur, los termómetros marcarán valores entre los 16 y 18 grados.

Una tarde con más de 25 grados

Para la tarde del jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las máximas superen los 20 grados en toda la provincia. De forma general, los termómetros marcarán valores en torno a los 25 grados, superándolos en las siguientes localidades:

Atzeneta del Maestrat : 26 grados

: 26 grados L'Alcora : 26 grados

: 26 grados Castelló : 26 grados

: 26 grados Bejís : 26 grados

: 26 grados Onda: 27 grados

En la mitad norte de la provincia, algunos municipios no superarán la barrera de los 25 grados, son los siguientes:

Vistabella del Maestrat : 20 grados

: 20 grados La Pobla de Benifassà : 21 grados

: 21 grados Vilafranca : 22 grados

: 22 grados Castellfort : 22 grados

: 22 grados Benassal : 23 grados

: 23 grados Peñíscola : 23 grados

: 23 grados Vinaròs: 23 grados

De cara a la noche, el mercurio se mantendrá por encima de los 20 grados en el litoral, descendiendo a valores entre 15 y 17 grados en el interior.

Intervalos nubosos

Para el jueves, Aemet pronostica un inicio de la jornada con cielos despejados. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, dejando nubes altas en el norte de la provincia. Estas, se expanderán por el resto del territorio a lo largo de la mañana. Las nubes altas se mantendrán en Castellón durante todo el día, dejando cielos cubiertos en Onda, l'Alcora, Benlloch y Castelló. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones.

Previsión para el fin de semana

De cara al fin de semana, las temperaturas seguirán en aumento. Se espera que los termómetros superen los 30 grados en la mayor parte de la provincia.

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Esta es la previsión de Aemet de cara a los próximos días