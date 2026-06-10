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Manifestación educativa en Castellón

El profesorado de Castellón ha salido a la calle en la quinta semana de huelga educativa

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Manifestación educativa en Castellón / Toni Losas

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castelló

Las calles de Castellón se han llenado esta tarde de camisetas verdes en el transcurso de una manifestación en el marco de la quinta semana de huelga educativa. Ha sido una manifestación intergeneracional, que ha unido desde niños a jubilados. Los manifestantes portaban pancartas en las que podía leerse: "Per l'escola pública, més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat", portada por los representantes sindicales,"Cuidar a qui educa és cuidar a qui aprén" o "l'educació està en flames" así como las propias de colectivos como Escola Valenciana o de sindicatos.

También han participado asociaciones de familias. Así, la FAMPA portaba una pancarta reivindicando L'educació és l'arma més poderosa per a canviar el món. También han participado asociaciones de centros educativos, como el AFA del CEIP Bisbe Climent de Castelló, que reivindicaba infraestructuras dignas y más inversión para la escuela pública; también se han visto pancartas del IES Vila-roja de Almassora, alertando de

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Como viene siendo habitual también ha participado la Manifa’s Band, un grupo numero de músicos que "llenan las movilizaciones de vida y coraje y nos animan a seguir luchando", aseguran los docentes.

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