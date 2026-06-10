Nuevo paso para blindar los vuelos Castellón-Madrid: el aeropuerto elige empresa para elaborar el informe

La ruta que conecta el aeropuerto de Castellón con Madrid, que está activa desde octubre del 2022, es vital para Aerocas. La entidad pública que gestiona las instalaciones de Vilanova d'Alcolea anunció hace un mes que activaba el proceso para declarar esa conexión con la capital española como Obligación de Servicio Público (OPS). Ahora ya se sabe qué empresa realizará el informe que analizará la viabilidad de declarar la ruta aérea como OPS, una figura relevante porque permitiría argumentar que la conexión aérea cumple una función estratégica o de interés público y, por tanto, podría contar con mecanismos para garantizar su continuidad.

La Mesa de Contratación de Aerocas ha propuesto adjudicar el contrato para elaborar el informe técnico que debe sustentar esa posible declaración a KPMG Asesores S.L.U. por un importe de 48.000 euros, IVA no incluido. Con el 21% de IVA, el coste total asciende a 58.080 euros. El contrato, cuya duración prevista es de seis meses, incluye además la asistencia durante toda la tramitación.

Al proceso de licitación se han presentado tres empresas: KPMG Asesores S.L.U., con una oferta de 48.000 euros; Eurania Aviation Training and Consulting Services S.L., con una oferta de 48.500 euros; y ALG Global Infrastructure Advisors S.L.U., con una oferta de 55.000 euros. La firma mejor valorada ha sido KPMG, con 100 puntos, seguida de Eurania Aviation, con 99,15 puntos, y ALG Global Infrastructure Advisors, con 93,76.

KPMG ha obtenido la máxima puntuación total porque combina la mejor oferta económica, 48.000 euros, con la máxima valoración técnica, 51 puntos. En el criterio de precio, KPMG ha logrado 49 puntos, frente a los 47,04 puntos de Eurania y los 42,76 de ALG. En el apartado técnico, KPMG y ALG han alcanzado la puntuación máxima (51), mientras que Eurania se ha quedado en 48,5 puntos.

Viabilidad económica

La legislación europea contempla la posibilidad de establecer OPS en servicios aéreos regulares cuando se cumplen determinados requisitos. La Generalitat considera que la ruta Castellón-Madrid se ajusta a estos parámetros, ya que da servicio a una provincia periférica que no cuenta con una alternativa de transporte que reúna las condiciones necesarias. Asimismo, la conexión aérea con la capital de España se estima esencial para el desarrollo económico y social del territorio.

El informe que ahora desarrollará la empresa adjudicataria analizará cuestiones como la demanda, las alternativas de transporte existentes y la necesidad del servicio aéreo. También definirá las condiciones mínimas de operación de la ruta y estimará su viabilidad económica, incluyendo la compensación necesaria.