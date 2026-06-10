Obras generan cortes de carril y desvíos en varias carreteras de Castellón
Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados en grandes tramos
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
AP-7
- Peñíscola (km 365 - 367): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Xilxes (km 457 - 458): Obras, sentido decreciente, Corte móvil
CV-10
- Vilanova d'Alcolea (km 54 - 58): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Les Coves de Vinromà (km 70 - 80): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil
CV-124
- Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
CV-125
- Morella (km 4 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil
CV-129
- Albocàsser (km 14 - 16): Obras, sentido creciente, carril cortado
CV-15
- La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sierra Engarceràn (km 26 - 27): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Albocàsser (km 36 - 44): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Ares del Maestrat (km 42 - 55): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-164
- Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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