Obras generan cortes de carril y desvíos en varias carreteras de Castellón

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

N-340

Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

AP-7

Peñíscola (km 365 - 367) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Oropesa (km 409 - 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Xilxes (km 457 - 458): Obras, sentido decreciente, Corte móvil

CV-10

Vilanova d'Alcolea (km 54 - 58) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Les Coves de Vinromà (km 70 - 80) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4) : Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

: Obras, sentido Carril único de doble sentido Ares del Maestrat (km 0 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-124

Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

CV-125

Morella (km 4 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-129

Albocàsser (km 14 - 16): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

La Pobla Tornesa (km 0 - 53) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Sierra Engarceràn (km 26 - 27) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Albocàsser (km 36 - 44) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Ares del Maestrat (km 42 - 55) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-164

Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213