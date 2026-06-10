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Obras generan cortes de carril y desvíos en varias carreteras de Castellón

Varias carreteras presentan incidencias por obras con carriles cortados en grandes tramos

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

AP-7

  • Peñíscola (km 365 - 367): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Xilxes (km 457 - 458): Obras, sentido decreciente, Corte móvil

CV-10

  • Vilanova d'Alcolea (km 54 - 58): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Les Coves de Vinromà (km 70 - 80): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-124

  • Castellfort (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente,  Carril cortado

CV-125

  • Morella (km 4 - 29): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-129

  • Albocàsser (km 14 - 16): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

  • La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sierra Engarceràn (km 26 - 27): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Albocàsser (km 36 - 44): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Ares del Maestrat (km 42 - 55): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-164

  • Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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