El PSPV-PSOE propone un plan de movilidad rural "para romper el aislamiento de decenas de pueblos" de Castellón

El PSPV-PSOE defenderá en el próximo pleno de la Diputación de Castellón la puesta en marcha de un Plan Provincial de Movilidad Pública Rural Eficiente para garantizar conexiones dignas en los municipios del interior y poner fin al aislamiento que todavía sufren decenas de pueblos de la provincia. La iniciativa nace con el objetivo de garantizar que vivir en el interior no suponga una barrera para acceder a los servicios básicos.

La secretaria de Turismo de la Ejecutiva provincial y alcaldesa de Benassal, Èlia Garcia, ha defendido que las administraciones deben garantizar alternativas reales de movilidad porque “no se puede obligar a la gente del interior a depender siempre del coche o de terceras personas para ir al centro de salud, estudiar, trabajar o hacer cualquier gestión cotidiana”, tal y como expuso durante la reciente Cumbre de Alcaldías.

La propuesta socialista llega después de la desaparición de las ayudas que facilitaban el transporte a demanda en zonas de débil tráfico. Garcia ha advertido de que, sin un apoyo institucional estable, la brecha entre el mundo urbano y el rural seguirá ampliándose. “Los ayuntamientos pequeños, como el de Benassal, no pueden asumir este coste en solitario y eso hace que muchas personas mayores queden más aisladas y que los jóvenes tengan todavía más motivos para marcharse de sus pueblos, acelerando la despoblación”, ha alertado.

La iniciativa, que también se presentará en los ayuntamientos de la provincia, plantea que la Diputación inste a la Generalitat a crear un plan estable de transporte rural con servicios a demanda, conexiones mínimas garantizadas con centros sanitarios, educativos y capitales comarcales, así como una mejor coordinación con las líneas de autobús y de tren ya existentes. Además, reclama tarifas accesibles y servicios adaptados a personas mayores o con movilidad reducida.

Mesa de la Movilidad Rural

La moción también incluye la creación de una Mesa Provincial por la Movilidad Rural, con la participación de los ayuntamientos, la Diputación, la Generalitat, agentes sociales y personal técnico especializado, con el encargo de elaborar en un plazo máximo de seis meses una propuesta operativa. Garcia ha defendido que esta mesa sea “un espacio útil y no decorativo” que permita construir “una respuesta seria, planificada y con presupuesto”.

Por último, la propuesta reclama consignar una partida específica en los presupuestos de la Generalitat y explorar vías de financiación complementarias a través del Gobierno de España y de los fondos europeos de cohesión territorial. Los socialistas confían en que la iniciativa obtenga un amplio apoyo institucional porque, según Èlia Garcia, “cuando se trata de combatir la despoblación y garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios, las siglas deben pasar a un segundo plano”.