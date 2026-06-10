La recaudación de impuestos de la Generalitat en Castellón cae en el primer cuatrimestre

Los impuestos gestionados directamente por la Generalitat a través de la Agència Tributària Valenciana (ATV) han arrancado el año con un balance positivo. En el conjunto de la Comunitat, los ingresos por las compraventas de viviendas, sucesiones o actividades relacionadas con el juego han ascendido a 802,03 millones de euros en el periodo comprendido entre enero y abril. Esto supone un abultado aumento del 16,6% respecto al primer cuatrimestre de 2025.

En cambio, la dinámica en Castellón es sustancialmente distinta. Los ingresos rompen a partir del mes de abril la tendencia positiva, de modo que el primer tercio del año se cierra con una recaudación de 68,25 millones de euros. Muy lejos de los 95,25 del ejercicio anterior, lo que supone un retroceso del 28,3%.

Recaudación autonómica

Esta caída se puede explicar a partir del desglose entre los principales tributos que gestiona la administración autonómica de manera directa. Como es habitual, el apartado de transmisiones patrimoniales, que supone un termómetro de la actividad inmobiliaria, acapara más de la mitad de la recaudación, con 48,74 millones de euros, y un aumento del 3,8%.

En cambio, hay una modalidad que pincha de manera clara. El impuesto de sucesiones ingresó hasta abril 5,48 millones de euros, lo que supone un retroceso del 84% respecto a los 34,3 millones recaudados justo un año antes.

Efecto estadístico

A la hora de explicar este fenómeno, fuentes de la Conselleria de Hacienda explican que esa disminución "se explica porque en febrero de 2025 se registraron cifras excepcionalmente altas, como resultado de actuaciones llevadas a cabo por la propia Agencia en su labor de lucha continuada contra el fraude". Un incremento que califican de "puntual" y que "eleva la base de comparación y hace que los meses siguientes parezcan peores de lo que realmente son". Según añaden desde este departamento, "los datos actuales se sitúan en niveles habituales, por lo que no hay una tendencia negativa, sino una vuelta a la normalidad tras un mes extraordinario".

Este panorama no se repite en el resto de provincias de la Comunitat. En Valencia, la recaudación por transmisiones patrimoniales se ha disparado un 68%, con 208 millones de euros, mientras que el de sucesiones también creció un 30%, a pesar de las bonificaciones de la Generalitat para los familiares más próximos. En Alicante, los números también son positivos, con un ligero aumento de transmisiones patrimoniales del 0,4%, y una recaudación de las sucesiones un 25% superior.

Evolución dispar

Otros tributos en Castellón tienen una evolución dispar. Los actos jurídicos documentados, que gravan operaciones mercantiles y administrativas, crecen un 6%, con 11,76 millones de euros. Mientras, los ingresos procedentes de las máquinas recreativas retrocedieron un 12,2%, con 3,3 millones de euros. Los bingos también fueron a menos, con 257.300 euros y un descenso del 3,4%.

En lo referente a la Agencia Tributaria estatal, de enero a abril se acumularon 770 millones de euros por parte de ciudadanos y empresas de la provincia. Supone una subida del 13,9%, ligeramente por encima del aumento del 10,6% en el conjunto estatal.

Agencia estatal

Desde esta institución explican que este repunte en la recaudación no tiene que ver con los efectos de la guerra en Oriente Medio, que comenzó en marzo. "Las rebajas de tipos aprobadas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis tuvieron poco impacto hasta abril, en particular en el IVA", mencionan. "Los efectos en las declaraciones de las grandes empresas se empezarán a notar en la recaudación de mayo", detallan.