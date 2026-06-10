Sanitat terminará este mes las obras de Urgencias mientras el nuevo personal se va incorporando al servicio

Las obras de las Urgencias del Hospital General de Castellón han entrado ya en el final de la última fase y se espera que los trabajos finalicen este mes, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanitat. A partir de ese momento se realizará el traslado y montaje de equipamiento. Además, las nuevas plazas de profesionales sanitarios que anunció el conseller de Sanitat, Marciano Gómez en su reciente visita, ya se han creado. El personal se está incorporando a Urgencias, por lo que este Servicio gana mas profesionales para asumir la actividad asistencial, en respuesta a la demanda de profesionales que se venía haciendo

El pasado mes de abril, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anunció la contratación de más personal para reforzar el servicio de Urgencias del Hospital General de Castellón. En concreto, seis médicos, 16 enfermeras, 10 celadores y 23 TCAE con un importe de 2.150.000 euros para atender a todos los pacientes que vengan al servicio, como publicó Mediterráneo.

Hospital General de Castellón. / SAN.GVA

Por aquel entonces acababa de concluir la fase 5 con la puesta en marcha de la nueva Sala de Observación, dotada con 24 puestos equipados con conexión directa de gases medicinales y monitorización central. Además, se estrenó también la zona de descanso del personal médico provista de cuatro dormitorios, área de estar y sala de sesiones clínicas con 400 m2 más de superficie asistencial. La fase final de este proyecto, que constará de otros casi 400 m2 y completa las obras. El proyecto completo, que incluye las fases 2 a 6, fue licitado por la Conselleria de Sanitat por un presupuesto de 11.724.425,81 euros.

En paralelo la Conselleria de Sanitat ha pedido la licencia de obra para ejecutar el nuevo centro sanitario castellonense, con vistas a poder iniciar los trabajos a finales de 2026 o inicios de 2027, que supondrá 31 quirófanos, 26 salas de intervencionismo y 765 habitaciones individuales con una inversión de 507 millones de presupuesto.

Entre tanto, durante este verano iniciará las obras de reforma del paritorio en las que invertirá más de 550.000 euros adjudicadas a la empresa Comsa trasladando durante el periodo de ejecución de las obras la zona de partos a la planta 3C, como anunció Mediterráneo. La planificación de las obras conlleva el uso temporal de la planta 3C como área de paritorio, adaptando los espacios necesarios para esta finalidad y reorganizando los recursos materiales y humanos para que el equipo de profesionales continúe ofreciendo una atención de calidad a las mujeres embarazadas.