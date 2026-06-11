Castelló se vuelca con la solidaridad en una jornada que une gastronomía, música y una observación solar

La Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU Castelló celebrará este domingo 14 de junio un almuerzo solidario en el antiguo regimiento de Tetuán XIV. La participación en la iniciativa tiene un valor de 10 euros e incluirá un bocadillo, bebida y la participación en una rifa. La jornada combinará música en directo a cargo de Konecta 80's y una observación solar organizada por la Societat Astronòmica de Castelló.

El encuentro dará comienzo a las 9.30 horas y se prolongará hasta las 11.30 horas. Para participar será necesario adquirir el ticket con antelación a través de los teléfonos de la asociación 964 240 243 // 645 734 272. La programación incluirá una charla divulgativa sobre el sol y los eclipses, observación mediante telescopios solares con filtros homologados, el uso de gafas especiales para eclipses y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

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