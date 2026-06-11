Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aeropuerto CastellónInfluencer CastellónMilitar de CastellónDesert de les PalmesGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

Castelló se vuelca con la solidaridad en una jornada que une gastronomía, música y una observación solar

ATENEU Castelló organiza un almuerzo solidario cargado de actividades para todos los públicos y una observación solar abierta a la ciudadanía

Trabajadoras de la Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU Castelló

Trabajadoras de la Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU Castelló / ATENEU Castelló

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adriana James

Adriana James

La Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU Castelló celebrará este domingo 14 de junio un almuerzo solidario en el antiguo regimiento de Tetuán XIV. La participación en la iniciativa tiene un valor de 10 euros e incluirá un bocadillo, bebida y la participación en una rifa. La jornada combinará música en directo a cargo de Konecta 80's y una observación solar organizada por la Societat Astronòmica de Castelló.

El encuentro dará comienzo a las 9.30 horas y se prolongará hasta las 11.30 horas. Para participar será necesario adquirir el ticket con antelación a través de los teléfonos de la asociación 964 240 243 // 645 734 272. La programación incluirá una charla divulgativa sobre el sol y los eclipses, observación mediante telescopios solares con filtros homologados, el uso de gafas especiales para eclipses y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Encuentra el centro de Ateneu Castelló

25 años de trayectoria

ATENEU Castelló es una entidad de referencia en la provincia de Castellón en la atención y el acompañamiento a personas con daño cerebral adquirido (DCA) y a su entorno familiar, constituida en 1999 por un grupo de personas afectadas, familiares y profesionales voluntarios. La asociación trabaja desde entonces en la defensa de los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión social de este colectivo. A lo largo de sus 25 años de trayectoria, ATENEU Castelló ha contado con más de un millar de personas asociadas, desarrollando una labor continuada de apoyo y sensibilización social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
  2. El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
  3. Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
  4. Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
  5. La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
  6. Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid
  7. Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
  8. ¿Hay riesgo de ver un tiburón blanco en Castellón? La verdad tras el primer vídeo grabado en el Mediterráneo

Castelló se vuelca con la solidaridad en una jornada que une gastronomía, música y una observación solar

Castelló se vuelca con la solidaridad en una jornada que une gastronomía, música y una observación solar

Qualicer explora nuevas vías para aprovechar los residuos cerámicos

Qualicer explora nuevas vías para aprovechar los residuos cerámicos

De Castellón a Hong Kong o Nueva York vía Madrid: los 92 destinos a los que volar con un billete único desde la provincia

De Castellón a Hong Kong o Nueva York vía Madrid: los 92 destinos a los que volar con un billete único desde la provincia

Plan de vacaciones: Estos son los 8 centros de salud y consultorios que Sanidad abrirá en Castellón este verano

Plan de vacaciones: Estos son los 8 centros de salud y consultorios que Sanidad abrirá en Castellón este verano

De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón

De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón

Compromís critica que el presupuesto "ficticio" de la Generalitat evidencia que a Pérez Llorca "no le interesa Castellón"

Compromís critica que el presupuesto "ficticio" de la Generalitat evidencia que a Pérez Llorca "no le interesa Castellón"

Obituario | Diez años sin Felipe Gil Bonet: el recuerdo imborrable de su sobrino José Antonio Carbó Gil

'Sense Fronteres': El PP se alía en Castellón, Tarragona y Teruel

'Sense Fronteres': El PP se alía en Castellón, Tarragona y Teruel
Tracking Pixel Contents