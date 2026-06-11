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De Castellón a Hong Kong o Nueva York vía Madrid: los 92 destinos a los que volar con un billete único desde la provincia

La conexión con la capital estatal permite enlazar con vuelos a 25 aeropuertos españoles y otros 67 de todo el mundo

Pasajeros acceden a un avión de Air Nostrum con destino a Madrid.

Pasajeros acceden a un avión de Air Nostrum con destino a Madrid. / MEDITERRÁNEO

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El aeropuerto de Castellón opera este año su máximo histórico de conexiones, con un total de 16 rutas directas a España y Europa que suman 400.000 plazas en más de 2.400 vuelos. El abanico de opciones para viajar, sin embargo, se multiplica aún más gracias a la línea que une la provincia con Madrid y que se convierte en una puerta abierta con un billete único a 92 destinos nacionales e internacionales.

La conexión de la base de Vilanova d'Alcolea con el hub de Adolfo Suárez Madrid Barajas está operada por Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia, y posibilita realizar escala hacia otras ciudades que forman parte de su red de destinos con el mismo pasaje y facturando en origen.

Mapa coroplético de los destinos con conexión directa desde Castellón.

Aerocas, la firma pública que gestiona el aeropuerto castellonense, persigue ahora blindar esta ruta con su declaración de obligación de servicio público (OSP), entre otros motivos por ejercer de impulsora de la conectividad desde la provincia. De hecho, como recogió este diario, la empresa KPMG Asesores S.L.U. será la encargada de elaborar un estudio que siente las bases de cara a conseguir este reconocimiento.

La línea a Madrid permite conectar con 92 destinos.

La línea a Madrid permite conectar con 92 destinos. / MEDITERRÁNEO

Hacia las islas o el norte de la península

La línea entre Castellón y Madrid opera con cuatro frecuencias semanales, que funcionan en lunes, jueves, viernes y domingo. Esta ruta permite, por un lado, enlazar en la capital hacia o desde 25 destinos nacionales. Entre ellos figuran, algunos insulares, como Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca o Tenerife (Norte y Sur). También se puede conectar para proseguir el viaje a ciudades peninsulares como Almería, Granada, Jerez de la Frontera, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla o Vigo, entre otras.

Gráfico que muestra las escalas a destinos nacionales en Madrid desde Castellón.

Medio y largo radio

En cuanto a los vuelos de medio radio, principalmente con el resto de Europa o el norte de África, el hub de Barajas une Castellón con 45 destinos. Son algunos como Ámsterdam, Atenas, Lisboa, Ginebra, Mikonos, Nápoles, París (Orly y Charles de Gaulle), Praga, Toulouse, Venecia, Viena, Zagreb o Zúrich. El listado también incluye, además de otras opciones, Casablanca, Dubrovnik, Edinburgo, Florencia, Hamburgo, Split, el Cairo o Niza.

Visualización de vuelos a destinos de medio radio desde Castellón vía Madrid.

Más allá, el aeropuerto de Castellón puede ser el inicio de un viaje a la otra parte del mundo. Los vuelos a Madrid conectan con 22 destinos del largo radio. Se trata de ciudades estadounidenses como Boston, Chicago, Dallas, los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlando o Philadelphia. También puntos de Sudamérica como Bogotá, Buenos Aires, Caracas, México, Panamá, Puerto Rico, Quito, Río de Janeiro, San José, Santo Domingo o Sao Paulo. Y completan este abanico Hong Kong y Dakar.

Noticias relacionadas y más

Gráfica que muestra las escalas de largo radio en Madrid desde Castellón.

Sin escala

Estos 96 destinos con escala en Madrid se unen a los que cuentan con vuelo directo desde Castellón. Air Nostrum-Iberia, además de Madrid, enlaza la provincia con Palma de Mallorca en julio y agosto. Volotea, por su parte, lo hace con Asturias y Bilbao. Wizz Air opera los vuelos a Bucarest y Cluj-Napoca (Rumanía). Y Ryanair presta las líneas a Londres Stansted, Bruselas, Milán, Bolonia, Oporto, Manchester, Berlín Brandenburg, Düsseldorf Weeze, Budapest y Cracovia.

Contenido sobre vuelos directos desde Castellón.

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