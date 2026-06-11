Castellón gana 19 médicos en activo en un año tras crecer en 12.000 habitantes

La provincia de Castellón ha ganado 19 médicos en activo en el último año tras crecer en más de 12.000 habitantes.

De este modo, en la provincia hay 2.459 facultativos en ejercicio en 2025, frente a los 2.440 que había en 2024, según los datos de profesionales sanitarios colegiados que ha publicado recientemente el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, la población ha pasado de 615.188 a 627.620 habitantes en el mismo periodo, según el padrón continuo de habitantes.

Tasa provincial, estancada

Por este motivo, la tasa provincial de médicos que ejercen en Castellón apenas varía en el último año con 3,92 facultativos por 1.000, siendo inferior a la media nacional, del 5,25.

En total, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la provincia cuenta con 3.168 galenos, de los cuales más del 40% son mayores de 55 años. Esta cifra incluye tanto los médicos en activo (2.459) como los que están jubilados (709).

600 médicos en activo más en 20 años

Si se echa la vista atrás, hace 10 años, Castellón ha ganado 400 médicos en activo y, respecto a hace dos décadas, son 600 más, pero, debido al alza poblacional, la tasa por 1.000 habitantes apenas ha variado en medio punto.

Así, en el 2005 Castellón contaba con 1.850 médicos en ejercicio, con una tasa de 3,46 por 1.000 habitantes. Y es que entonces la provincia tenía más 93.000 habitantes menos que ahora.

que ahora. En el 2015 la cifra de galenos no jubilados era de 2.044, con una tasa de 3,53 por mil. Y 50.000 personas menos habitaban la provincia.

Más médicos jóvenes

Donde sí se ha experimentado un salto importante es en la cifra de médicos jóvenes, que se ha duplicado en este periodo. Si en la actualidad son más de 700 los facultativos menores de 35 años, hace dos décadas no llegaban a 350.

En concreto, en 2025 suman 701, el año pasado eran 679. En el 2015 la cifra se situaba en 403 y en 2005 era de 339.

Más facultades de Medicina y más MIR

En parte este salto cuantitativo obedece a dos factores: la creación de nuevas facultades de Medicina y la ampliación del número de médico interno residentes.

Hay que recordar que entre la Universitat Jaume I y la Cardenal Herrera de Castellón cada año salen una media de 160 graduados en Medicina, aunque ello no implica que se queden todos en la provincia, pues muchos marchan a otros territorios, de España o el extranjero.

Más MIR

A ello hay que sumar el incremento de plazas MIR por parte del Ministerio de Sanidad. Precisamente la Comunitat Valenciana ha cubierto la totalidad de las 1.189 plazas de formación especializada ofertadas por la Conselleria de Sanitat ofertadas a los futuros residentes, lo que supone un 7% más que las ofrecidas el año anterior. De ellas, 125 corresponden a la provincia de Castellón. El proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en los servicios de salud de las comunidades autónomas para los estudiantes de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física se inició el pasado 23 de abril.

La Comunitat Valenciana, junto con Madrid y Canarias, son las únicas comunidades autónomas que han cubierto todas sus plazas para especialistas, incluidas las de Medicina de Familia y Comunitaria, que han sido las últimas en adjudicarse en Castellón. La primera plaza MIR que se cubrió en la provincia de Castellón correspondió a Dermatología en el Hospital General de Castellón, especialidad que se incorporaba este año junto con Urgencias.

Cuándo se incorporan

Los hospitales de Castellón despidieron recientemente a los MIR que han completado su formación en el centro, mientras que los nuevos residentes se han incorporado a primeros de junio y han sido recibidos con diversos actos de acogida. Asimismo, el 19 de junio se celebrará el día del médico en el colegio oficial. Un acto en el transcurso del cual se dará la bienvenida a los nuevos médicos en formación MIR.

Sanitat reivindica al Ministerio que abra el grifo

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha reclamado en reiteradas ocasiones al ministerio que flexibilice los criterios de acreditación de las unidades docentes para permitir que las comunidades autónomas puedan formar a más médicos residentes y paliar el déficit en determinadas especialidades, señalando que la Comunitat podría formar a un 15% más de facultativos si el Ministerio accediera. A su vez resaltó el «importante esfuerzo» por parte de la conselleria de Sanidad para impulsar la formación de los futuros profesionales del ámbito sanitario. Desde el año pasado todos los hospitales de la Comunitat cuentan con la acreditación de universitarios, por lo que se encuentran a disposición del alumnado para que realicen sus prácticas formativas.