Compromís critica que el presupuesto "ficticio" de la Generalitat evidencia que a Pérez Llorca "no le interesa Castellón"

Compromís ha aseverado este jueves que al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "no le interesa Castellón" ante el presupuesto "ficticio" que ha presentado para este año y que obvia o minimiza las inversiones de algunos de los principales proyectos para la provincia.

Así lo ha defendido en rueda de prensa el síndic de la coalición, Joan Baldoví, y la diputada autonómica y futura alcaldable en la capital de la Plana, Verònica Ruiz. "Queda claro que a Pérez Llorca no le interesan las comarcas de Castellón", ha apuntado Baldoví, quien ha calificado de "inútiles" las cuentas "que se aprobarán en vísperas de agosto y después quedarán cuatro meses para ejecutarlos".

El síndic ha señalado que el ejecutivo autonómico "no ha ejecutado nada del nuevo Hospital General de Castellón", lamentando que "en tres años no han sido capaces de hacer nada, no tienen ni los terrenos. "La ronda Oeste, cero. Centros educativos, cero. El TRAM de la Plana aún está en estudio. En vivienda ningún proyecto", ha enumerado Baldoví, quien ha añadido que "se han cargado Cevisama".

"Tomadura de pelo"

Ruiz, por su parte, ha comentado que "Pérez Llorca sigue tomando el pelo a los castellonenses". En este sentido, se ha referido a la inacción frente a la "emergencia habitacional", en sanidad con centros de salud con apenas 50.000 euros presupuestados o en educación, como ocurre con el IES Crèmor, "la eterna promesa que no llega".

Los 100.000 euros para ampliar la Ciutat de la Justícia, la parálisis con los nuevos conservatorios de música y danza, las conexiones "estratégicas" que siguen en fase de estudio como el Eje de la Cerámica o el "olvido" de la industria, con "cero euros destinados ante la especial situación que atraviesa el motor económico de Castellón".

Compromís, ante este escenario, tiene previsto presentar enmiendas centradas en reclamar avances en dichas infraestructuras pendientes en suelo castellonense. Baldoví también ha reprochado la falta de ley de Acompañamiento.