La crisis de Muface impacta en Castellón: uno de cada tres mutualistas elige la sanidad pública

Su nombre es Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y es un organismo público que, desde hace décadas, se encarga de gestionar el seguro de salud de algo más de 20.000 empleados públicos de Castellón (tanto en activo como jubilados) y de sus familiares. En abril del 2025, y tras una crisis sin precedentes que duró varios meses, el Gobierno acordó un nuevo concierto con las compañías Asisa y Adeslas (DKW renunció a participar), aunque la realidad es que aquel conflicto sigue teniendo consecuencias en la provincia. Cada vez son más los funcionarios que optan por recibir asistencia a través del sistema sanitario público y en Castellón ya representan el 32%, diez puntos más que hace tan solo tres años.

De los 20.511 mutualistas con los que cuenta la provincia (datos al cierre del 2025), un total de 13.981 están adscritos a una de las dos compañías privadas (9.997 a Adeslas y 3.984 a Asisa), mientras que otros 6.530 son atendidos en los centros de salud y hospitales gestionados por la Conselleria de Sanitat. O dicho de otra manera: uno de cada tres funcionarios de Muface de Castellón han elegido la sanidad pública. Al cierre del 2022, quienes optaron por la atención pública representaban el 22,7% (4.244 de 18.662), según los últimos datos de un organismo adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Si en Castellón los datos reflejan un trasvase claro de la privada a la pública, en el conjunto del territorio nacional la tendencia es la misma. El año pasado 65.000 funcionarios abandonaron el concierto, un fenómeno que CSIF achaca "al deterioro de la calidad asistencial". De hecho, este sindicato lleva meses denunciando que cada vez recibe más quejas de mutualistas afectados por denegaciones de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y dispensación de fármacos en el marco del actual concierto sanitario y reclama a la Mutualidad un balance exhaustivo del primer año de vigencia del acuerdo, marcado- aseguran- "por problemas de financiación, incertidumbre en su arranque y falta de garantías asistenciales".

Manifestación en Castellón por la crisis de Muface en diciembre de 2024 / MANOLO NEBOT ROCHERA

Y, ¿cuál es el perfil del mutualista en Castellón? La mayoría del colectivo está integrado por docentes en activo o ya jubilados. Maestros de Infantil, Primaria; profesores de ESO, Bachillerato y FP; y profesores y catedráticos universitarios, además de policías nacionales o funcionarios que trabajan en Hacienda, la Seguridad Social, Correos o Instituciones Penitenciarias. Todos ellos pueden escoger cada año (tienen laposibilidadd de hacerlo en enero y junio) si reciben asistencia sanitaria a través de una aseguradora privada concertada o mediante el sistema público.

El concierto caduca en 2027

La crisis de Muface estalló en 2024 al quedar desierta la licitación del nuevo concierto sanitario para funcionarios, después de que las aseguradoras que prestaban el servicio -Adeslas, Asisa y DKV— consideraran insuficiente la subida de primas planteada por el Gobierno. El Ejecutivo ofrecía inicialmente un incremento en torno al 17%, mientras las compañías reclamaban una mejora mucho mayor, cercana al 40%, al sostener que el modelo les generaba pérdidas. El bloqueo abrió un periodo de gran incertidumbre para alrededor de 1,5 millones de mutualistas españoles, aunque Muface garantizó la continuidad de la asistencia mientras se negociaba una nueva fórmula.

El conflicto se resolvió finalmente con una nueva licitación más atractiva para las aseguradoras y la firma de un concierto sanitario para el periodo 2025-2027 con Adeslas y Asisa, ya sin DKV. El nuevo acuerdo elevó de forma notable la financiación del contrato —con una subida de primas superior a la inicialmente planteada— y permitió garantizar la continuidad del modelo durante tres años.