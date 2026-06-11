La Diputación impulsa la difusión del patrimonio documental con motivo de la semana internacional de los archivos

La Diputación de Castellón impulsa la difusión del patrimonio documental con motivo de la semana internacional de los archivos.

La diputada provincial de Archivo, Marisa Torlà, ha participado este jueves en la presentación del portal de difusión de los archivos municipales de la provincia, actividad enmarcada en el plan de archivo electrónico para ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes y que cuenten con personal técnico archivero.

“Mediante este nuevo portal garantizamos el acceso a los documentos y a la información municipal de forma electrónica, garantizando tanto la transparencia y rendición de cuentas, como la preservación y difusión del valioso patrimonio documental local”, ha señalado Marisa Torlà.

Servicio pionero

La diputada provincial ha destacado que el plan de archivo electrónico es un servicio pionero que la Diputación de Castellón lanzó en 2024 “con el objetivo de ofrecer un servicio integral de gestión documental y archivo que permita la gestión de archivos tanto en soporte físico como electrónico, la difusión y el acceso controlado a la documentación, así como la preservación digital a largo plazo”.

A este plan están adheridos los ayuntamientos de Alcora, Almenara, Benicàssim, Betxí, Borriol, Xilxes, Moncofa, Sant Mateu y Segorbe. Nueve ayuntamientos en los que durante el pasado año ya se estuvieron realizando actuaciones para la implementación el archivo electrónico.

Como resultado de dichas actuaciones realizadas dentro del plan de archivo electrónico, se ha presentado este nuevo portal de difusión de los archivos municipales de la provincia, un portal web que permite la consulta en línea de los fondos documentales de los archivos de los nueve municipios adheridos al plan. El portal se puede consultar en el siguiente enlace.

Compromiso con los municipios

Con esta actuación, la Diputación de Castellón reafirma su compromiso con los municipios de la provincia en materia de asistencia y asesoramiento técnico, ofreciendo nuevas herramientas a los ayuntamientos para la modernización administrativa: “Cumplimos así con la misión de ejercer como ayuntamiento de ayuntamientos para todos los pueblos de la provincia”, ha añadido Marisa Torlà.

Con el plan de archivo electrónico, la Diputación completa la demanda de asistencia en materia de archivos iniciada con la aprobación en noviembre de 2017 del plan de archivos municipales, que da asistencia a los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes que no disponen de responsable técnico de archivo.