Dormir será difícil en Castellón: continúan las noches tropicales

Aunque el verano no ha comenzado oficialmente, Castellón vive desde hace ya varias semanas temperaturas propias de la época estival. La entrada de un frente por el noroeste peninsular dio una ligera tregua a los termómetros de la provincia. Durante varias jornadas, las precipitaciones provocaron un ligero descenso de las máximas.

Con el paso de los días, los termómetros de Castellón han vuelto a registrar valores superiores a los 30 grados. El pasado jueves, el mercurio llegó a marcar 35.1 grados en Segorbe. Para los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas continúen aumentando, superando la barrera de los 30 grados en gran parte del territorio.

Se mantienen las noches tropicales

Con la caída del sol, las temperaturas siguen sin dar tregua. Por las noches, el litoral de Castellón mantiene temperaturas superiores a los 20 grados, por lo que las noches tropicales han llegado para quedarse. Para la noche del jueves, se espera que los termómetros oscilen entre los 20 y 22 grados en toda la costa de la provincia. Temperaturas que se mantendrán hasta las 5 de la mañana, momento en el que el mercurio descenderá algunos grados.

Temperturas madrugada del viernes / Aemet

Los termómetros rozan los 30 grados

De cara a la mañana, Aemet pronostica un repunte de las temperaturas. Los termómetros recogerán valores superiores a los 20 grados en el litoral y sur de la provincia. En las localidades del interior, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados.

Con el paso de las horas, las máximas seguirán creciendo de forma generalizada. Se pronostican temperaturas superiores a los 25 grados en casi todo el territorio. Estos son los municipios que marcarán unos valores más elevados:

Segorbe : 29 grados

: 29 grados Onda : 29 grados

: 29 grados Atzeneta del Maestrat : 29 grados

: 29 grados Zorita del Maestrazgo : 29 grados

: 29 grados Azuébar : 28 grados

: 28 grados Montanejos : 28 grados

: 28 grados L'Alcora : 28 grados

: 28 grados Castelló : 28 grados

: 28 grados Les Coves de Vinromà: 28 grados

Hasta bien entrada la noche, los termómetros superarán la barrera de los 20 grados, excepto en varias zonas del interior. Estas son las localidades con las máximas más bajas pronosticadas:

Vistabella del Maestrat : 15 grados

: 15 grados Barracas : 16 grados

: 16 grados Vilafranca : 16 grados

: 16 grados Higueras : 17 grados

: 17 grados Zucaina : 17 grados

: 17 grados Benassal : 17 grados

: 17 grados Castellfort: 17 grados

Jornada sin precipitaciones

Durante la madrugada del viernes se esperan cielos pocos nubosos con nubes altas en todo el territorio. De cara a la mañana, los cielos se despejarán. Se prevé un retorno de las nubes altas, que se mantendrán hasta la tarde. Por la noche, se pronostica una vuelta de la nubosidad dejando nubes altas en el sur y cielos pocos nubosos en el norte. A pesar de la nubosidad, la provincia no registrará precipitaciones. Además, no se prevén fuertes rachas de viento. Castellón vivirá viento flojo con intervalos moderados por la tarde.

Previsión fin de semana

Para el fin de semana, Aemet prevé que los termómetros lleguen a marcar los 30 grados en el litoral y el sur de la provincia. En el norte, el mercurio también superará los 30 grados, alcanzando los 32 en varios municipios. Los cielos se mantendrán con cierta nubosidad en todo el territorio.

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Esta es la previsión de Aemet de cara a los próximos días: