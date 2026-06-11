Obituario | Diez años sin Felipe Gil Bonet: el recuerdo imborrable de su sobrino José Antonio Carbó Gil
José Antonio Carbó Gil
José Antonio Carbó Gil dedica estas sentidas palabras a su tío Felipe Gil Bonet, recordándolo con admiración, cariño y gratitud diez años después de su partida.
Obituario
Han pasado ya diez años desde que Felipe Gil Bonet, mi tío, se marchó y nos dejó para siempre, pero su recuerdo vivo y permanente de aquel luchador incansable, con aquella clase innata y estilo personal que le distinguían allá por donde pasaba, sigue y seguirá siempre presente en mi memoria.
Ha transcurrido ya un largo tiempo de vacío irreparable y de silencio atronador sin su presencia, y me parece que aún no se ha ido. Fueron tantos los recuerdos, las vivencias y las afinidades de todo tipo que compartimos juntos, que su marcha ha marcado un antes y un después definitivo en mi vida.
Ahora, al cumplirse estas tristes efemérides, siento la necesidad de dedicarte este pequeño escrito como sincero homenaje a tu persona y ratificarte, una vez más, que fuiste para mí un gran referente y aquel líder indiscutible que siempre quise y admiré en este mundo.
Allá donde estés, tío Felipe, aunque no me cabe ninguna duda de que estarás en el mejor de los sitios, sepas que te sigo recordando constantemente agarrándome, consolándome y abrazándome a aquellas poéticas, profundas y preciosas frases que decían:
«LA MUERTE NO ES EL FINAL».
Un fuerte abrazo y hasta siempre.
José Antonio Carbó Gil
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