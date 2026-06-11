Ya es oficial: los 8.000 trabajadores del metal de Castellón cobrarán este año unos 70 euros más al mes

El sector del metal de Castellón ya tiene convenio. Los 8.000 profesionales que trabajan en industrias como la maquinaria cerámica, los talleres de automoción, las energías renovables, el metal o los instaladores eléctricos o los de agua, gas y calefacción, cobrarán un 9,75% más en tres años y, entre otras mejoras, tendrán derecho a la desconexión digital y a una mayor protección frente a la violencia de género.

Una semana después de que las cinco patronales y los sindicatos UGT y CCOO alcanzaran un preacuerdo tras meses de negociaciones, este jueves se ha firmado el documento definitivo. El convenio incluye una subida salarial del 4% para 2026, del 3% para 2027 y del 2,75% para 2028. En total, los profesionales del sector verán incrementadas sus retribuciones casi un 10% desde este año y hasta el 2028. Además, el documento contempla una cláusula de revisión salarial técnica que podría añadir hasta un 1% adicional, en función de las condiciones pactadas.

El convenio entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y será entonces cuando los profesionales del sector empiecen a notar en sus bolsillos la mejora salarial. Así, la mayoría de los trabajadores percibirá durante este año unos 70 euros brutos más al mes , teniendo en cuenta que el sueldo más habitual ronda los 21.000 euros brutos al año.

Además del incremento salarial, el documento recoge otras medidas como la regulación de los retenes de mantenimiento, con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica y una regulación específica a las personas trabajadoras afectadas. También se incorpora una cláusula de no absorción y compensación, destinada a proteger los incrementos salariales sobre los conceptos incluidos en las tablas salariales.

Firma del convenio del sector del metal en la sede de UGT. / ERIK PRADAS

La firma el convenio se ha celebrado en la sede de UGT de Castellón y, además de los representantes de este sindicato y de CCOO, han estado presentes las cinco patronales: Asebec (sector de la maquinaria cerámica), Apimagc (instaladores y mantenedores de agua, gas y calefacción), Aiecs (instaladores eléctricos), Astrauto (Asociación de Talleres de Castellón) y Upem (Unión Provincial de Empresas del Metal).

Javier Ferreres, secretario general de UGT FICA Castellón, se ha mostrado satisfecho con la firma del acuerdo. "Ha sido una negociación muy dura, con la guerra en Irán de por medio, aunque el resultado final es bueno", ha explicado. El responsable sindical ha hecho hincapié en el alza salarial, sobre todo el 4% para este año, y también ha puesto en valor medidas como la mayor protección para las víctimas de la violencia de género.

Buena parte de las empresas del metal de Castellón son de pequeño y mediano tamaño y muchas de ellas, sobre todo en ramas como los talleres mecánicos, la fontanería o las instalaciones eléctricas, tienen grandes problemas para encontrar profesionales. "El alza salarial, sin duda, hará más atractivo el sector", añade Ferreres.