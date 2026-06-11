Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aeropuerto CastellónInfluencer CastellónMilitar de CastellónDesert de les PalmesGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

Economía

Ya es oficial: los 8.000 trabajadores del metal de Castellón cobrarán este año unos 70 euros más al mes

Las cinco patronales del sector y los sindicatos firman el convenio que tendrá vigencia hasta finales del 2028

Patronales y sindicatos durante la firma del convenio del metal, este jueves en Castelló.

Patronales y sindicatos durante la firma del convenio del metal, este jueves en Castelló. / ERIK PRADAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

El sector del metal de Castellón ya tiene convenio. Los 8.000 profesionales que trabajan en industrias como la maquinaria cerámica, los talleres de automoción, las energías renovables, el metal o los instaladores eléctricos o los de agua, gas y calefacción, cobrarán un 9,75% más en tres años y, entre otras mejoras, tendrán derecho a la desconexión digital y a una mayor protección frente a la violencia de género.

Una semana después de que las cinco patronales y los sindicatos UGT y CCOO alcanzaran un preacuerdo tras meses de negociaciones, este jueves se ha firmado el documento definitivo. El convenio incluye una subida salarial del 4% para 2026, del 3% para 2027 y del 2,75% para 2028. En total, los profesionales del sector verán incrementadas sus retribuciones casi un 10% desde este año y hasta el 2028. Además, el documento contempla una cláusula de revisión salarial técnica que podría añadir hasta un 1% adicional, en función de las condiciones pactadas.

El convenio entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y será entonces cuando los profesionales del sector empiecen a notar en sus bolsillos la mejora salarial. Así, la mayoría de los trabajadores percibirá durante este año unos 70 euros brutos más al mes , teniendo en cuenta que el sueldo más habitual ronda los 21.000 euros brutos al año.

Además del incremento salarial, el documento recoge otras medidas como la regulación de los retenes de mantenimiento, con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica y una regulación específica a las personas trabajadoras afectadas. También se incorpora una cláusula de no absorción y compensación, destinada a proteger los incrementos salariales sobre los conceptos incluidos en las tablas salariales.

Firma del convenio del sector del metal en la sede de UGT.

Firma del convenio del sector del metal en la sede de UGT. / ERIK PRADAS

La firma el convenio se ha celebrado en la sede de UGT de Castellón y, además de los representantes de este sindicato y de CCOO, han estado presentes las cinco patronales: Asebec (sector de la maquinaria cerámica), Apimagc (instaladores y mantenedores de agua, gas y calefacción), Aiecs (instaladores eléctricos), Astrauto (Asociación de Talleres de Castellón) y Upem (Unión Provincial de Empresas del Metal).

Javier Ferreres, secretario general de UGT FICA Castellón, se ha mostrado satisfecho con la firma del acuerdo. "Ha sido una negociación muy dura, con la guerra en Irán de por medio, aunque el resultado final es bueno", ha explicado. El responsable sindical ha hecho hincapié en el alza salarial, sobre todo el 4% para este año, y también ha puesto en valor medidas como la mayor protección para las víctimas de la violencia de género.

Noticias relacionadas y más

Buena parte de las empresas del metal de Castellón son de pequeño y mediano tamaño y muchas de ellas, sobre todo en ramas como los talleres mecánicos, la fontanería o las instalaciones eléctricas, tienen grandes problemas para encontrar profesionales. "El alza salarial, sin duda, hará más atractivo el sector", añade Ferreres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
  2. El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
  3. Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
  4. Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
  5. La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
  6. Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid
  7. Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
  8. ¿Hay riesgo de ver un tiburón blanco en Castellón? La verdad tras el primer vídeo grabado en el Mediterráneo

Ya es oficial: los 8.000 trabajadores del metal de Castellón cobrarán este año unos 70 euros más al mes

Ya es oficial: los 8.000 trabajadores del metal de Castellón cobrarán este año unos 70 euros más al mes

La emoción de los castellonenses en la histórica celebración del Papa León XIV en la Sagrada Familia

La emoción de los castellonenses en la histórica celebración del Papa León XIV en la Sagrada Familia

Europa reconoce cuatro nuevos alimentos españoles y deja a Castellón en segundo plano

Europa reconoce cuatro nuevos alimentos españoles y deja a Castellón en segundo plano

Plan de vacaciones: Estos son los 8 centros de salud y consultorios que Sanidad abrirá en Castellón este verano

Plan de vacaciones: Estos son los 8 centros de salud y consultorios que Sanidad abrirá en Castellón este verano

Castelló se vuelca con la solidaridad en una jornada que une gastronomía, música y una observación solar

Castelló se vuelca con la solidaridad en una jornada que une gastronomía, música y una observación solar

Qualicer explora nuevas vías para aprovechar los residuos cerámicos

Qualicer explora nuevas vías para aprovechar los residuos cerámicos

De Castellón a Hong Kong o Nueva York vía Madrid: los 92 destinos a los que volar con un billete único desde la provincia

De Castellón a Hong Kong o Nueva York vía Madrid: los 92 destinos a los que volar con un billete único desde la provincia

De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón

De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
Tracking Pixel Contents