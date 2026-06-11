Plan de vacaciones: Estos son los 8 centros de salud y consultorios que Sanidad abrirá en Castellón este verano

La Conselleria de Sanitat ha presentado este jueves el plan de vacaciones para cubrir la asistencia sanitaria durante la época estival, tanto en atención primaria como hospitalaria. Así, en términos globales se van a invertir en el conjunto de la Comunitat 85,2 millones de euros.

En el caso concreto de la provincia de Castellón se ha anunciado la apertura de un total de ocho consultorios auxiliares de playa. En concreto, los municipios que se beneficiarán de esta apertura son Benicàssim, Orpesa, Almassora, Torreblanca, Nules y Grau de Castelló. Además, se va a reforzar la atención en 19 centros sanitarios de la provincia en Alcossebre, Peñíscola, Benicarló, Vinaròs, Atzeneta, Albocàsser, l’Alcora, Almassora, Benlloch, Borriol, Castelló, Vall d’Alba, Vilafranca, Torreblanca, Burriana, Moncofa, Nules, y Montanejos.

En el caso de los consultorios auxiliares que van a abrir sus puertas en verano, son los que se ubican en: Benicàssim Atlanta, Benicàssim-Vila-real, Oropesa-La Concha, Oropesa-La Marina, Almassora La Torre, Torreblanca-Torrenostra, Playa de Nules y La Marjalería en el Grao de Catellón.

Más presupuesto que el año pasado

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha manifestado que la Generalitat continúa realizando “un esfuerzo presupuestario muy destacable, tal y como reflejan las cifras, ya que hemos destinado 2,7 millones más que el verano pasado y cerca de 13 millones de euros más en comparación con la última planificación de la anterior legislatura”.

Según el titular de Sanitat, todo ello “demuestra la voluntad por atender a los ciudadanos de nuestra propia comunidad y de aquellas personas que nos visitan durante esta época del año, compatibilizando con el derecho legítimo de los sanitarios a disfrutar de su periodo vacacional”.

El presupuesto contempla, por un lado, las contrataciones adicionales que se pretenden realizar para reforzar los centros de Atención Primaria y consultorios de las zonas de mayor afluencia turística, siempre que exista personal disponible. Por otro lado, también se prevén contratos de sustitución para cubrir al personal sanitario que se encuentre de descanso estival. En este sentido, el periodo ordinario de vacaciones se extiende entre los meses de julio y septiembre, ambos inclusive, y se ampliará en circunstancias especiales y en zonas de difícil cobertura. El plan prevé, en principio y siempre condicionado a la disponibilidad de personal, en torno a 9.000 contrataciones.

Hospitales

Enfermera goteros / san.gva

En cuanto a la asistencia en hospitales de agudos, como cada año, la actividad programada quirúrgica y de técnicas se planificará para el mantenimiento de la máxima operatividad posible. En el caso del Hospital General de Castellón se prevén obras en el paritorio, que comenzarán en época estival, con lo que se trasladará esa área de paritorio de forma temporal a la planta 3C, adaptando los espacios necesarios para esta finalidad y reorganizando los recursos materiales y humanos para que el equipo de profesionales. Así, tanto el paritorio como las plantas de hospitalización de maternidad así como el Servicio de Ginecología y Obstetricia seguirán realizando la actividad asistencial habitual sin interrupciones por motivo de las obras de reforma.

Críticas sindicales

En ese sentido, desde los sindicatos se han mostrado críticos. Según CCOO, mantiene el mismo modelo organizativo de años anteriores, sin garantizar sustituciones al 100 %, sin medidas que no incrementen las listas de espera y sin transparencia sobre el cierre de camas hospitalarias. El incremento presupuestario previsto para este ejercicio, no se traduce en mejoras reales y el Plan no incorpora compromisos concretos que permitan garantizar una atención de calidad durante los meses de verano. En ese sentido, han pedido la publicación de información detallada y transparente sobre la actividad prevista en cada departamento de salud.