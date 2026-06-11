Los profesores de Castellón: "Suspendemos la huelga para evaluar a nuestro alumnado con justicia, pero volveremos"

El profesorado de Castellón decide suspender la huelga de manera temporal con las evaluaciones del alumnado sobre la mesa en la mayoría de etapas educativas. “Es la postura más justa posible para el alumnado, teniendo en cuenta el follón que suponen las instrucciones sobre la evaluación del alumnado que Consellería publicó el 1 de junio”, afirma una de las representantes de un instituto de la Plana Alta. Un anuncio que se produce tras la manifestación del miércoles en Castellón que volvió a sacar a las aulas a cientos de personas y a la decisión de parar la huelga de forma temporal y mientras sigue la negociación con Conselleria.

Instrucciones de evaluación polémicas

Otro docente explica que durante la asamblea de representantes de la Plana Alta, que se realizó el miércoles, coincidían con las sensaciones de cara a las evaluaciones: “Según las instrucciones de evaluación durante la huelga indefinida, si yo, como docente, no pongo las notas de mi alumnado, las tendría que poner mi jefe de departamento; en su defecto, las pondría el equipo directivo y, en última instancia, la administración. La nota se sacaría de una media entre la 1ª y la 2ª evaluación y, si no hay pruebas realizadas o ante la duda, la nota sería un 5 para todo el mundo. Estas instrucciones no contemplan las evaluaciones de Infantil, por ejemplo, una etapa en la cual se evalúa solo con informes y no con notas numéricas. Estas instrucciones evidencian que, para Consellería, el hecho más preocupante de este proceso es que el sistema continúo funcionando a nivel administrativo.”

Cinco semanas de huelga indefinida

Las asambleas de docentes de todo el País Valenciano se han organizado en los últimos días para debatir sobre la última propuesta de acuerdo del 8 de junio y sobre la continuidad de la huelga. “Llevamos cinco semanas de huelga indefinida. Cinco semanas de movilizaciones. Cinco semanas sin enseñar, acompañar, escuchar nuestro alumnado. En nuestro escenario ideal, esta huelga tendría que haber acabado, como mucho, en una semana con un acuerdo claro, real y de aplicación inmediata.” Estas son las declaraciones de una docente que está de huelga desde el 11 de mayo. “En esta huelga, hemos afectado el servicio. Y a Consellería le ha hecho igual que el alumnado de la pública dejo de aprender y de ser escuchado y acompañado durante cinco semanas. A nosotros, no. Esto no quiere decir que nos rendimos. Esto quiere decir que volveremos y que, para hacerlo con más fuerza, hemos de tenber en cuenta a nuestro alumnado. Hemos de valorar que el perjuicio que puedan recibir los alumnos sea proporcional a los beneficios que ganaremos para ellos con nuestra lucha".