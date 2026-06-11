Política
El PSPV-PSOE de Castellón exige a Pérez Llorca que aparte a Mazón de la vida política ante los nuevos wasaps sobre la dana
Falomir afirma que los mensajes del Consell desmontan la última coartada del PP y demuestran que el gobierno valenciano conocía la gravedad de la emergencia
El secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, Samuel Falomir, ha afirmado que el contenido de los mensajes de WhatsApp del gobierno valenciano durante el día de la dana, conocidos este jueves, “es escandaloso y confirma lo que el PP ha intentado negar y ocultar durante más de un año y medio”.
“Tenían toda la información, conocían perfectamente la gravedad de lo que estaba ocurriendo y, pese a ello, no actuaron con la altura, la diligencia y la responsabilidad que exigía una emergencia que acabó, lamentablemente, con 230 víctimas mortales”, ha denunciado.
Por ello, Falomir ha reclamado al Partido Popular que “deje de humillar a las víctimas y a sus familias con excusas y mentiras” y ha exigido a Pérez Llorca que expulse a Carlos Mazón de la vida política valenciana reclamándole el acta de diputado y aparte del Consell a todos los consellers que formaban parte del Gobierno valenciano el 29 de octubre de 2024. “La responsabilidad política no puede quedar reducida a unos pocos nombres ya apartados si el conjunto del Consell conocía la gravedad de la emergencia y falló a la hora de proteger a la ciudadanía”, ha señalado.
Falomir ha denunciado que los mensajes conocidos “rompen definitivamente la última coartada del PP” porque acreditan que la información circulaba dentro del gobierno valenciano desde primera hora y que, a medida que la situación empeoraba, “lo único que parecía preocuparles era la imagen y las consecuencias políticas de lo que estaba ocurriendo”. “Mientras los pueblos comenzaban a inundarse y la gente se ahogaba, el Consell estaba más pendiente de construir un relato y aparentar control que de tomar decisiones para proteger la vida de las personas”, ha lamentado.
"Como si no hubiera pasado nada"
“Es intolerable que Mazón continúe refugiado en un escaño de Les Corts y que parte de los responsables de aquella gestión sigan sentados en el Consell como si el 29 de octubre no hubiera pasado nada. La sociedad valenciana merece explicaciones y asumir responsabilidades es lo mínimo exigible ante una tragedia de esta magnitud”, ha añadido.
El dirigente socialista ha advertido que Pérez Llorca “ha decidido ligar su destino político al de Mazón” porque ha optado por mantenerlo protegido. “Hasta ahora solo ha sostenido las mismas sombras, los mismos silencios y buena parte de los mismos responsables políticos. Nada hace pensar que vaya a cambiar de posición después de haberle garantizado refugio político y un buen sueldo en Les Corts”.
Falomir ha reclamado “justicia, verdad y reparación” para las víctimas y sus familias y ha subrayado que “la Comunitat Valenciana necesita conocer toda la verdad, depurar todas las responsabilidades y reparar el dolor de quienes perdieron familiares y amigos”. ”No habrá reparación posible mientras el PP continúe protegiendo a quienes fallaron cuando más falta hacía un gobierno al lado de su gente”, ha concluido.
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