El puerto de Castellón registra el tercer mejor mayo de su historia
Crece un 20% respecto al mismo periodo de 2025
El puerto de Castellón mantiene su senda de recuperación, a pesar de la incertidumbre internacional. Los tráficos en el mes de mayo han alcanzado 1.818.511 toneladas, lo que supone un aumento del 20,42% respecto al mismo periodo del año anterior.
Desde la Autoridad Portuaria destacan que se trata del tercer mejor mayo de la historia de PortCastelló, gracias al mantenimiento de sus actividades principales y el auge de otras modalidades. Es el caso de los contenedores, que en mayo se dispararon hasta un 25,18% más. Son 24.663 unidades más que las movidas en 2025.
Balance anual
En cuanto al balance desde el inicio del presente año, se han movido 8.297.590 toneladas, lo que supone un incremento del 11,43%. Una tendencia positiva, si se tiene en cuenta que hasta el mes de abril el conjunto del sistema portuario español avanzó apenas un 2,9%.
El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, destaca que estos datos "confirman la fortaleza de PortCastelló como nodo logístico de referencia y la confianza que el mercado deposita en nuestro puerto", al tiempo que ha subrayado su capacidad logística para "seguir creciendo y continuar generando actividad económica y empleo".
Tendencia alcista
Asimismo, Ibáñez ha señalado que "esta tendencia alcista, consolidada mes a mes, resulta del trabajo conjunto con la comunidad portuaria, así como de la estrategia de mejora e internacionalización que nos ha permitido reforzar nuestra competitividad y seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento al servicio de nuestros sectores productivos".
En cuanto a las modalidades, la mercancía general creció en mayo un 65,95% respecto al mismo periodo del año 2025, registrando un movimiento de 863.550 toneladas. Los graneles sólidos también han ido a más, con un 13,93%, lo que supone 3.482.782 toneladas. El crecimiento más limitado es el de graneles líquidos, con un 2,12%. En cuanto a los buques, durante los cinco primeros meses del año han atracado un 9,28% más que en 2025.
Principales mercancías
Las principales mercancías movidas en los muelles de Castellón son el petróleo crudo, que lidera las estadísticas, seguido del feldespato, gasolinas, fuelóleo, arcillas agrupadas, cemento a granel y caolín.
En relación con los países con los que el puerto de Castellón mantiene más contacto comercial, son Turquía, Marruecos, Brasil, Kazajistán y Libia.
Conexión cerámica
Además de reforzar las conexiones internacionales, especialmente con los puertos del Mediterráneo, el puerto de Castellón tiene entre sus planes el incremento de los envíos de productos cerámicos terminados. Un apartado en el que existe un gran crecimiento. Recientemente, PortCastelló celebró una jornada dedicada a la cerámica, en la que se puso de manifiesto la gran importancia que la principal industria de la provincia tiene para esta instalación logística. Una relación que puede ir a más con la futura puesta en marcha de los nuevos accesos ferroviarios a la dársena sur y la estación intermodal.
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