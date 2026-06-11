Selectividad 2026: cuándo se podrán saber las notas en Castellón y cuál fue el mejor resultado en 2025

Cerca de 3.000 alumnos de la provincia de Castellón se examinaron entre el martes 2 y el jueves 4 de junio en las aulas de la Universitat Jaume I (UJI). La convocatoria llegó después de que Educación blindara las pruebas con unos servicios mínimos del 100% ante el amago de los correctores de no presentarse a los exámenes.

La universidad contó con más de 200 personas para garantizar el normal desarrollo de estas evaluaciones, que incorporaban novedades en esta edición. En los seis tribunales para los exámenes de junio hubo un total de 204 miembros entre profesores de la universidad y profesores de los institutos de Secundaria.

A este personal se suman un administrador en cada tribunal, dos auxiliares de servicio en total, ocho personas dedicadas a las aulas de apoyo, tres personas del Servicio de Estudiantes y yo mismo". Así, como mínimo, son 224 los implicados en la organización de la PAU en Castelló.

Novedades en la PAU

La convocatoria de este año contaba con dos novedades relevantes. Por una parte, todos los tribunales dispondrán de detectores de radiofrecuencia. La universidad castellonense, que ya tiene estos dispositivos en todas sus facultades para utilizarlos en los exámenes de grado, empleará estos aparatos para detectar si algún sistema electrónico está emitiendo o recibiendo señales de radiofrecuencia para transmitir datos durante las pruebas.

Entre las sorpresas de esta edición destacaron los comentarios acerca de la complicada sintaxis en la prueba de Lengua Castellana y Literatura y el lioso texto del examen de Valenciano, un fragmento de Vicent Andrés Estellés.

Cuándo saldrán los resultados

La cuenta atrás para conocer los resultados ya apura sus últimas horas. Y es que los estudiantes de la Comunitat Valenciana que se examinaron de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) podrán consultar sus resultados este viernes 12 de junio a través de la plataforma habilitada por la Generalitat. Será necesario introducir las credenciales personales para poder acceder. Las notas estarán disponibles a partir de las 13.00 horas y los días 15, 16 y 17 de junio se podrán solicitar revisiones hasta las 14.00 horas. La resolución de la Comisión Gestora de las revisiones se hará pública el 19 de junio.

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Carlos Jesús Paredes / Marta Solsona

Qué hacer si no estoy de acuerdo

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha habilitado también diferentes días para visualizar los exámenes. En la provincia de Castellón, estas revisiones tendrán lugar los días 22 y 23 de junio.

¿Y la preinscripción?

A partir del 15 de junio, el alumnado ya podrá iniciar el proceso de preinscripción universitaria, que finalizará el 3 de julio a las 14.00 horas.

La publicación de los admitidos en cada grado se publicará el 10 de julio a partir de las 11.00 horas. En el caso de la UJI, la oferta de grados para el curso 2026/27 incluye 39 titulaciones y 2.873 nuevas plazas.

Siempre quedará julio

El alumnado que realice la PAU en la convocatoria extraordinaria de julio podrá matricularse de la misma entre el 15 y el 18 de junio. Las pruebas se realizarán entre el 30 de junio y el 2 de julio y las notas se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.

Quién tuvo la mejor nota el año pasado

En la convocatoria ordinaria del año pasado el 96,53 % del estudiantado que se presentó a las pruebas en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón superó los exámenes. María Segarra Flores, del IES Honori Garcia de la Vall d'Uixó obtuvo la nota más alta, quien alcanzó un 9,66 sobre 10 en la fase obligatoria y un 9,828 en su nota de acceso global.

Dieciséis institutos públicos (11) y concertados-privados (5) se colaron entre los 100 centros valencianos con mejores notas en las PAU 2025, liderados por el Ágora Lledó International School, que logró la medalla de oro por equipos, con un 7,786 de media, muy acorde con los 8,157 de media del Bachillerato.