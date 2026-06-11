'Sense Fronteres': El PP se alía en Castellón, Tarragona y Teruel

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachinaha tomado parte este jueves en la Sénia en la constitución del proyecto Sense Fronteres, "una alianza para que sembrar desarrollo y oportunidades en tres provincias hermanas: Castellón, Tarragona y Teruel".

Así lo ha considerado la líder del PPCS en la provincia quien ha asistido a la reunión de trabajo que ha contado con los presidentes del PP en la provincia de Tarragona, Maria Mercè Martorell, y Teruel, Joaquín Juste, además de los secretarios generales de las tres formaciones provinciales, alcaldes, concejales y afiliados.

Mejorar los servicios

"Este encuentro es el germen de acuerdos conjuntos que mejoren el servicio y las prestaciones a los vecinos, porque somos provincias vecinas y compartimos necesidades y propuestas que deben fructificar en mejores conexiones, recursos, financiación e infraestructuras. Y cuando las fuerzas se unen las metas se alcanzan", ha señlado Barrachina.

Cargos populares de Castellón, Teruel y Tarragona, en el acto. / MEDITERRÁNEO

Para la presidenta provincial, "este proyecto es un compromiso que fructificará en acuerdos que den soluciones", pues "es necesario impulsar el corredor mediterráneo, tanto para mercancías como para pasajeros". También ejecutar "la A-7 entre Vilanova d'Alcolea y Tarragona, mejorar la N-232 y la N-420". La apuesta "es también por los ferrocarriles, para trazar conexiones entre las tres provincias que nos sumen a todos", además de apostar "por los puertos mediterráneos como polos logísticos que conecten con el interior de nuestras provincias".

Un decálogo a favor de la igualdad

Sense Fronteres se forja sobre un decálogo que defiende la igualdad de oportunidades para los territorios e impulsa conexiones entre servicios públicos. Los mimbres "que forjan este proyecto defienden infraestructuras estratégicas para el territorio, además de reclamar soluciones a problemas que afectan a muchísimos ciudadanos, como es el acceso a una vivienda digna".

El impulso de una estrategia conjunta para generar empleo y riqueza, la reclamación de fuentes de energía competitivas para familias y empresas o la defensa de servicios públicos para todo el territorio se comparten con "el deseo de compartir buenas prácticas para sumar a territorios hermanos", ha expresado Barrachina.

Por último, la presidenta provincial del PPCS ha puesto en valor la defensa de una red colaborativa entre ayuntamientos y la defensa de la identidad "porque es orgullo compartido con valores, raíces e historia". "Todos sumamos con una alianza que no entiende de fronteras", ha concluido Barrachina.