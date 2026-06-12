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Las 5 noticias del día que no te puedes perder

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Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Las 5 noticias del día que no te puedes perder / Mediterráneo

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Adriana James

Adriana James

El Periódico Mediterráneo te acerca la actualidad de Castellón con una selección de las 5 noticias más destacadas del día, en una jornada marcada por temas que van desde la educación y el fútbol hasta el mundo rural y otros asuntos de interés.

Un desconocido intenta raptar a un menor en un pueblo de Castellón

Un desconocido intenta raptar a un menor en un pueblo de Castellón

La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos mujeres muertas en XIlxes.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / Mediterráneo

Un hombre desconocido trató presuntamente secuestrar a un menor en Artana, según informaron este viernes fuentes de la Guardia Civil al periódico Mediterráneo. La madre del niño compareció ante los agentes del Instituto Armado en esta localidad de la Plana Baixa, donde prestó declaración sobre los hechos. La mujer relató lo ocurrido basándose en el testimonio de su hijo, quien, al parecer, logró escaparse del adulto que trató de raptarlo.

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El CD Castellón suspenderá el abono a los aficionados implicados en los incidentes violentos de Almería

El CD Castellón suspenderá el abono a los aficionados implicados en los incidentes violentos de Almería

El CD Castellón ha hecho público un comunicado en el que expresa su rechazo a los episodios de violencia registrados en las inmediaciones del Almería Stadium tras el partido de vuelta del play-off de ascenso a Primera División. En los altercados, un seguidor de la UD Almería resultó agredido. La entidad albinegra ha anunciado que retirará el abono a las personas identificadas como responsables de los hechos.

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Los jugadores del Castellón, en el UD Almería Stadium, con la afición de fondo.

Los jugadores del Castellón, en el UD Almería Stadium, con la afición de fondo. / v

El alumno con mejor nota en selectividad se queda en Castelló

El alumno con mejor nota en selectividad se queda en Castelló

Pau Ferrando, en su instituto, el IES La Plana (Castelló), este viernes.

Pau Ferrando, en su instituto, el IES La Plana (Castelló), este viernes. / Toni Losas

Pau Ferrando Agost ha logrado la mejor nota de la provincia de Castellón en la fase general de las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) según la Conselleria de Educación. Pese a poder elegir cualquier carrera a nivel nacional, el estudiante ha decidido quedarse en Castelló y cursar el Grado en Matemática Computacional en la Universitat Jaume I, priorizando su arraigo personal y familiar frente a otras opciones fuera de la provincia.

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Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón

Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón

Este martes Conselleria debatirá el calendario escolar con sindicatos, padres y alumnos

Este martes Conselleria debatirá el calendario escolar con sindicatos, padres y alumnos / Mediterráneo

La Conselleria de Educación ha publicado el calendario escolar del curso 2026/2027 en Castellón, Valencia y Alicante, que contará con 179 días lectivos. El curso comenzará el 9 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027 para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y todas las etapas de Formación Profesional. Las fechas han sido consensuadas tras la negociación con la comunidad educativa, según explicó el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.

👉🏻 Conoce los detalles haciendo clic aquí.

Un hotel rural de Castellón resucita tras cuatro años cerrado gracias a una familia de Rusia y otra de Argentina

Un hotel rural de Castellón resucita tras cuatro años cerrado gracias a una familia de Rusia y otra de Argentina

Foto de la inauguración del servicio de alojamiento del hotel rural de Torás.

Foto de la inauguración del servicio de alojamiento del hotel rural de Torás. / Mediterráneo

El Hotel rural Diosa Fortuna de Torás ha reabierto sus habitaciones y su bar-restaurante tras casi cuatro años de inactividad, motivada por las consecuencias del incendio forestal de Bejís en agosto de 2022 y por un posterior proceso judicial para recuperar las llaves del local. El fuego llegó a calcinar alrededor del 90% de la masa forestal, y el cierre, inicialmente temporal, se prolongó durante años.

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