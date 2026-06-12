Los aprobados en selectividad bajan en el año de la huelga en Castellón

Se acabó la tensa espera, los estudiantes que realizaron las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Castellón han conocido cuál es su nota en el proceso. Y, en general, el porcentaje de alumnos aprobados ha sido peor que el año pasado. Este año ha habido un 95,78% de aprobados, mientras que el año pasado fue un 96,53%, lo que supone una reducción de 0,75 puntos porcentuales. El proceso de la vieja selectividad ha coincidido este 2026 con la huelga educativa del profesorado en la Comunitat Valenciana.

Ahora comienzan las cábalas sobre a qué grado podrá acceder cada uno con su calificación, aunque para saber las notas de corte de cada carrera del próximo curso todavía falta. De momento, y como suele ocurrir, los aspirantes se guiarán por la nota de corte del año anterior, la compararán con la suya y respirarán tranquilos (o no).

Quien seguro que no sufrirá para entrar a su primera opción es un alumno del IES La Plana, de Castelló, que se ha convertido en la mejor nota de la selectividad 2026 en la provinciacon una PAU de 9,71 y una NAU 9,884.

El estudiantado pudo acceder a los resultados a través de la plataforma habilitada por la Generalitat a partir de las 13.00 horas, introduciendo las credenciales personales para poder acceder. Para quienes no estén conformes con el resultado que hayan visto en la pantalla este viernes, los días 15, 16 y 17 de junio se podrán solicitar revisiones hasta las 14.00 horas. La resolución de la Comisión Gestora de las revisiones se hará pública el 19 de junio.

La nota media, calcada a 2025

En cuanto a la nota media de 2026, ha sido de un 6,415. Se trata de una cifra casi calcada a la de 2025, cuando la media fue de 6,40. Ambas notas son más bajas que las registradas en 2024, la última selectividad antes del endurecimiento de algunas de las reglas de corrección. Aquel año, la media fue un 6,72.

Así fue el proceso

Cerca de 3.000 alumnos de la provincia de Castellón se examinaron entre el martes 2 y el jueves 4 de junio en las aulas de la Universitat Jaume I (UJI), y en total han aprobado 2.382. Por lo tanto, alrededor de 600 estudiantes deberán presentarse a la conocida como 'repesca'. La inscripción para esa convocatoria extraordinaria se inicia el lunes 15 de junio.

La convocatoria llegó después de que Educación blindara las pruebas con unos servicios mínimos del 100% ante el amago de los correctores de no presentarse a los exámenes, debido a la huelga educativa en la Comunitat Valenciana.

Selectividad en Castellón /

La universidad contó con más de 200 personas para garantizar el normal desarrollo de estas evaluaciones, que incorporaban novedades en esta edición. En los seis tribunales para los exámenes de junio hubo un total de 204 miembros entre profesores de la universidad y profesores de los institutos de Secundaria.

Turno para la preinscripción

El plazo de preinscripción para acceder a la universidad, tanto para el estudiantado que ha aprobado en la convocatoria ordinaria como el que lo haga en la extraordinaria, se inicia lunes 15 de junio y finaliza el 3 de julio a las 14 horas. Para el estudiantado de estudios extranjeros el plazo finaliza el 7 de julio a las 14 horas. La solicitud de la preinscripción se tiene que formalizar por Internet en esta dirección.

El estudiantado aprobado en las PAU conocerá los resultados de la preinscripción vía web el próximo 10 de julio a partir de las 11 horas.

Toda la información de los trámites necesarios para llevar a cabo los procesos de acceso, preinscripción y matrícula, así como las notas de corte y de admisión, se encuentran disponibles en esta web de la UJI.

Hubo más medidas de seguridad

La convocatoria de este año contaba con dos novedades relevantes. Por una parte, todos los tribunales dispusieron de detectores de radiofrecuencia. La universidad castellonense, que ya tiene estos dispositivos en todas sus facultades para utilizarlos en los exámenes de grado, empleó estos aparatos para detectar si algún sistema electrónico está emitiendo o recibiendo señales de radiofrecuencia para transmitir datos durante las pruebas.

Entre las sorpresas de esta edición destacaron los comentarios acerca de la complicada sintaxis en la prueba de Lengua Castellana y Literatura y el lioso texto del examen de Valenciano, un fragmento de Vicent Andrés Estellés.