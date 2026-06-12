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Baldoví reivindica en Castellón a Compromís como "el voto útil para el cambio" frente al gobierno de PP y Vox

El síndic de la coalición defiende ante la militancia que existe una oportunidad política “única” para abrir un nuevo ciclo en el ejecutivo autonómico

Joan Baldoví, Amparo Piquer y Laura Castillo, en el acto celebrado en la capital de la Plana.

Joan Baldoví, Amparo Piquer y Laura Castillo, en el acto celebrado en la capital de la Plana. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castellón

El presidente de Més-Compromís y síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, reivindicó este jueves el papel central de la coalición en la construcción de la alternativa política al gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana, asegurando que «Compromís representa el voto útil para hacer posible el cambio y volver a poner las instituciones al servicio de la gente».

Baldoví realizó estas declaraciones durante un acto organizado por Compromís Comarques de Castelló en la capital de la Plana junto a la secretaria general de Més-Compromís, Amparo Piquer, que reunió a militantes, cargos públicos y simpatizantes de toda la demarcación bajo el lema Valencianisme, el canvi possible.

Durante su intervención, el síndic defendió que la Comunitat Valenciana vive un momento político «decisivo», marcado por la crisis de legitimidad del gobierno autonómico tras su gestión de la DANA y por la necesidad de construir una alternativa política sólida. «Cada vez más valencianos y valencianas saben que el cambio es posible. Y saben también que ese cambio solo llegará si Compromís continúa fuerte», afirmó.

"La única fuerza capaz"

En este sentido, Baldoví remarcó que Compromís es hoy «la única fuerza capaz» de aglutinar el voto de la izquierda social valenciana y convertirlo en una mayoría política real. «Solo Compromís puede sumar y concentrar el voto de todas las personas que quieren un cambio factible en la Comunitat Valenciana. Somos el voto útil para desalojar al gobierno de PP y Vox y para construir una alternativa honesta, valencianista y al servicio de la mayoría», argumentó.

El síndic también reivindicó la trayectoria de gobierno de Compromís en las instituciones valencianas, recordando los ocho años de gobierno progresista en la Generalitat y el trabajo desarrollado en centenares de ayuntamientos. Asimismo, destacó la importancia del municipalismo en las comarcas de Castellón y el papel que han desempeñado las agrupaciones locales de Compromís en la defensa de los servicios públicos, el territorio y las oportunidades para la ciudadanía.

Baldoví concluyó haciendo un llamamiento a la movilización de la sociedad valenciana ante «esta oportunidad histórica de abrir un nuevo ciclo político más esperanzador y más justo para nuestra sociedad».

El valencianismo como motor

Por su parte, la secretaria general de Més-Compromís, Amparo Piquer, reivindicó el largo recorrido del valencianismo político hasta la actual Compromís, destacando que el proyecto se ha construido a lo largo de décadas a partir del municipalismo, el trabajo territorial y la capacidad de sumar sensibilidades diversas.

Piquer puso en valor el trabajo desarrollado por la militancia y los cargos de Compromís en las comarcas de Castellón, señalando que «los avances conseguidos en muchos municipios son la mejor demostración de que existe otra manera de gobernar, más cercana, más honesta y más útil para la ciudadanía».

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Según remarcó, esta trayectoria es la que permite que hoy Compromís "sea la única alternativa política creíble frente al gobierno de la derecha y la extrema derecha" en la Comunitat Valenciana. «Somos una fuerza con vocación de mayorías y de gobierno, preparada para liderar un nuevo ciclo político que vuelva a situar las instituciones al servicio de las personas, y ese ciclo tiene el nombre de Joan Baldoví», sentenció.

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