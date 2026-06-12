La Diputación de Castellón urge en Bruselas ganar peso en la gestión de los fondos europeos

La Diputación Provincial de Castellón reivindica en Bruselas la necesidad de dotar de un mayor papel a las diputaciones en la gestión de los fondos europeos.

La vicepresidenta de la institución provincial y responsable de la Oficina de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, ha participado esta semana en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias para la Cohesión, un encuentro celebrado en la sede del Comité Europeo de las Regiones que ha reunido a representantes institucionales de diferentes países de la Unión Europea para debatir sobre el futuro de la política de cohesión europea.

Durante su intervención, la vicepresidenta provincial ha reivindicado el papel de las administraciones intermedias como nexo entre las instituciones europeas y los municipios, especialmente en territorios con una importante presencia de pequeños ayuntamientos y zonas rurales como la provincia de Castellón.

“Las diputaciones somos las administraciones que mejor conocen las realidades de los municipios. Y precisamente, esa cercanía nos permite identificar las oportunidades de cada uno de ellos”, ha destacado la vicepresidenta, quien ha defendido la necesidad de que las diputaciones participen de forma estructurada en la gestión de políticas e instrumentos financieros que inciden directamente en el desarrollo de los territorios.

"Más fuerte si confía en los territorios"

"Porque Europa será más fuerte si confía en los territorios y más eficaz si incorpora plenamente a las autoridades locales intermedias en el diseño y la gestión de las políticas de cohesión”, ha resaltado la vicepresidenta.

Así, durante la cumbre, Pallarés ha participado en el panel dedicado a la evidencia territorial y a la elaboración de los futuros planes nacionales y regionales de inversión, en un momento clave en el debate sobre el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea y el futuro de la política de cohesión.

Momento de la sesión celebrada en Bruselas. / MEDITERRÁNEO

En este contexto, la vicepresidenta ha defendido la necesidad de reforzar la gobernanza multinivel y garantizar la participación de las autoridades locales intermedias en la definición de las prioridades europeas. “La lucha contra la despoblación, la mejora de la conectividad, la transición digital o el acceso a los servicios públicos requieren soluciones adaptadas a cada territorio. Y las diputaciones somos la administración que mejor conoce esa realidad porque trabajamos cada día junto a los municipios”, ha afirmado.

Experiencia

Al respecto, la responsable de la Oficina de Fondos Europeos ha puesto en valor la experiencia de la Diputación de Castellón en la gestión de fondos europeos a través de programas como Feder, Fondo Social Europeo y Next Generation UE, que han permitido impulsar actuaciones vinculadas a la recuperación del patrimonio, la eficiencia energética, la digitalización, el empleo y el desarrollo territorial.

“Hemos demostrado capacidad para gestionar proyectos europeos complejos y para garantizar que las inversiones lleguen también a los pequeños municipios, que muchas veces no disponen de recursos suficientes para afrontar solos este tipo de programas”, ha indicado Pallarés.

Durante la cumbre, los representantes institucionales de los diferentes países europeos han respaldado una declaración política conjunta para reclamar un reconocimiento más amplio de estas instituciones dentro de la futura política de cohesión. Asimismo, han defendido poder asumir la gestión directa de una parte de los fondos europeos cuando exista capacidad acreditada para ello.

“Un paso más hacia el reconocimiento político e institucional de las diputaciones como actores clave de la futura política de cohesión”, ha apuntado la vicepresidenta provincial, quien ha concluido diciendo que “si Europa identifica cada vez más las necesidades a escala territorial, también debe confiar en las instituciones que trabajan cada día sobre el terreno y conocen la realidad de los municipios”.