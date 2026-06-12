Luz verde a los cambios en los festejos de 'bous al carrer': estos son los principales cambios

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el nuevo reglamento de bous al carrer, que regula las condiciones de celebración y desarrollo de los festejos taurinos tradicionales que tienen lugar en la Comunitat Valenciana. Como novedades, establece inspecciones técnicas periódicas, mayor altura de barrotes, presencia de servicio veterinario de guardia y prohibición de teléfonos móviles para los asistentes a estos actos.

El decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, actualiza la normativa existente en esta materia para adaptarla a los cambios experimentados en la última década en estos festejos taurinos y reforzar aspectos como los referidos a las medidas de seguridad, ha explicado el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, tras el pleno celebrado en Torrevieja (Alicante).

Inspecciones técnicas

Se introduce la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y graderíos. Estas plataformas deberán disponer de un expediente técnico oficial con información relativa a aspectos como el diseño y cálculo de estructuras, la especificación de aforo, los recorridos de evacuación, las operaciones necesarias para asegurar el montaje correcto o las labores de mantenimiento e informes de inspección.

También incorpora los intervalos de inspección que serán requeribles en estos elementos, con la previsión de un periodo transitorio de adecuación de seis años, la información que contendrá la placa de identificación, las materias que deben inspeccionarse, la calificación de los defectos o los métodos de inspección recomendados.

Nuevas medidas

El Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales establece además el incremento de la altura de los barrotes de las barreras verticales, que se fija en dos metros en vez de los 1,9 metros actuales, con un periodo transitorio de adecuación de seis años.

El objetivo de las nuevas medidas contempladas en este nuevo marco reglamentario es reforzar el control y la seguridad tanto de plataformas destinadas al público participante como de las gradas desde las que se presencian estos espectáculos taurinos.

Condiciones sanitarias

Paralelamente, se actualizan los medios sanitarios y las condiciones de los chiqueros y corrales. Se determinan las condiciones necesarias para asegurar el "reposo y bienestar" de los animales, como contar con las dimensiones adecuadas, disponer de toma de agua o estar en zonas cubiertas y a la sombra, o con elementos de protección frente a la insolación. También se recoge la presencia del servicio veterinario de guardia y la contratación por los municipios de manera voluntaria de este tipo de profesionales.

El decreto regula expresamente la suspensión de festejos ante fenómenos meteorológicos adversos como lluvias o episodios de calor extremo.

Prohibiciones

En el apartado de las prohibiciones, incluye supuestos como no permitir a los participantes el uso de teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando impliquen un riesgo o peligro para ellos o para terceros, además de la utilización de calzado inadecuado que dificulte el desplazamiento.

Según la Generalitat, la nueva regulación ha tenido en cuenta el arraigo de los bous al carrer, ya que se celebran anualmente en más de 260 municipios, y el "potencial" de estos festejos tradicionales como motor de dinamización económica. En 2025, por tercer año consecutivo, se realizaron 9.542 actos taurinos en la Comunitat, "la cifra más alta desde que se tienen registros estadísticos".