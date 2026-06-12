Maberauto inaugura ‘The New Era’ en Castellón: un nuevo espacio de experiencias de alta tecnología

Las instalaciones de Maberauto en Castellón se han vestido de gala este jueves para celebrar un nuevo hito en su historia con el estreno de un nuevo espacio centrado en experiencias de alta tecnología e innovación.

Bajo el lema The New Era, el encuentro ha congregado a más de 300 invitados, entre socios, empresarios, amigos y clientes, en las renovadas instalaciones del número 99 de la avenida València situándose como una de las citas destacadas del calendario social y empresarial de la provincia.

La temática del eclipse, hilo de la velada conducida por la periodista Mónica Benavent, ha servido como metáfora del período de transformación interna y trabajo en la sombra de la concesión en los últimos meses, el cual ha culminado con la revelación de este inédito espacio.

Necesidad técnica y de ingeniería

La reforma integral de Maberauto, según explican, no responde a una mera actualización estética, sino a una necesidad técnica y de ingeniería ante la mayor revolución en la historia de la automoción. Los flujos de trabajo han sido modificados, los procesos se han digitalizado y cada metro cuadrado ha sido optimizado para dar respuesta a la electrificación, la conectividad total y la sostenibilidad que demandan las marcas premium del grupo, BMW, MINI y BMW Motorrad.

Momento del acto de inauguración del renovado espacio. / MEDITERRÁNEO

“Un concesionario ya no puede ser solo un lugar donde se exponen y venden coches. Por eso hemos transformado este espacio en un epicentro de experiencias de alta tecnología”, ha explicado durante su intervención Sergio Ramírez, gerente de Maberauto, quien ejerció de anfitrión trazando un recorrido por el proyecto. “Esta reforma es la respuesta física y de ingeniería a las exigencias del futuro; un lugar donde la vanguardia técnica y la experiencia humana conecten a la perfección”, ha añadido.

El despliegue de la marca se ha completado con las intervenciones del director comercial, David Valiente; y del jefe de Servicio Técnico, Toni Vera, quienes detallaron el salto cualitativo que experimentará el cliente tanto en el proceso de asesoramiento como en la postventa.

El salto estratégico de Maberauto ha contado con el aval directo de la marca a nivel nacional. De hecho, al acto han acudido representantes de BMW Group, liderados por su COO, Eduardo Cortezón.

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El broche de oro de la noche ha corrido a cargo del Mago Yunke, quien ha cautivado al público con un despliegue de ingenio y espectacularidad que ha reflejado a la perfección el espíritu innovador de la velada. Con este hito, Maberauto cierra una noche histórica y pone en valor que abre las puertas a un concepto de concesión completamente inédito, diseñado por y para adelantarse al mañana.