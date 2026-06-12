En la PAU de Castellón 'manda' Pau: el alumno con mejor nota elige quedarse en la UJI

Pau Ferrando Agost, de 17 años y estudiante del IES La Plana (Castelló), reconoce en conversación con Mediterráneo que sus amigos y su familia bromeaban con el hecho de que su nombre y el de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) coincidan. Estos exámenes eran algo así como su territorio: "Sabía que me había salido bien, pero aun así no me imaginaba que podía ser la mejor nota". Este alumno de Bachillerato Científico ha obtenido un 9,71 sobre 10 en la fase obligatoria de la selectividad y, según informó este viernes la Conselleria de Educación, posee la nota más alta de Castellón en 2026.

"Ha sido una sorpresa. Me he enterado al venir al instituto al hablar con los profesores y ahí he recibido una llamada de la Consellera [Carmen Ortí], que me ha dicho que estaba entre los mejores de la Comunitat. Estoy muy contento, ha sido increíble. Cuando ves la nota, es la satisfacción de ver que no solo puedes entrar en la carrera que tú quieres, sino que además has visto reconocido tu trabajo en Bachillerato y en la ESO", expresa Pau.

Castelló pesa más que todo

Al escuchar a Pau, que recibió Matrícula de Honor en Bachillerato, lo primero que queda patente es su elocuencia y su pasión genuina por aprender. El día del primer examen, mientras su padre se desesperaba porque se le pinchó una rueda del coche mientras lo llevaba a la UJI, él no se desconcentró. Su progenitor cuenta que sobre él se cernía la sensación de culpabilidad si Pau no llegaba a tiempo a los exámenes y que se fuese al traste su oportunidad. Dice que allí todos parecían nerviosos menos el chaval, que estaba sonriendo. Y es que esta PAU llevaba su nombre.

Otra característica más del mejor estudiante de este año, con un 13,84 sobre 14 si se realiza la ponderación de las materias optativas, es que es muy castellonense. Este dato no es baladí, pues Pau tiene a su disposición todo el abanico de carreras a nivel nacional para elegir, pero tiene claro por dónde se va a decantar: Grado en Matemática Computacional en la UJI. "Yo siempre he seguido la misma filosofía: si encontraba una carrera que estaba fuera y me gustaba, pues me iba; pero si la encontraba aquí, para mí quedarme en Castelló siempre pesa más", afirma, mientras su madre, que escucha la entrevista de fondo, respira aliviada al saber que podrá tenerlo al menos cuatro años más a su lado.

Futuro divulgador

Matemática Computacional le gusta porque mezcla "la teoría necesaria con la aplicación a la parte informática o a la ciencia de datos". ¿Y en el futuro, cuando tenga el ansiado grado, qué hará? Pau confiesa que siempre ha estado "con el corazón divivido" entre dos mundos, la ciencia y las letras, así que uno de sus sueños sería "ser divulgador en medios de comunicación, hablando de ciencia o explicando investigaciones" que él mismo realice.

Antes de todo eso lo que le espera es un merecido descanso. "Quiero estar con mis amigos y disfrutar con mi familia por Castelló, y luego de la playa de Benicàssim. Disfrutaré de mi tiempo libre, que últimamente no he tenido mucho, leyendo, yendo al cine o escuchando música", adelanta sobre sus planes. Seguro que revisionará su película favorita, Interstellar, largometraje que impulsó su amor por la ciencia, o quizá se baje su libro de cabecera para releer un rato en la playa, La historia interminable. A la suya, mientras tanto, le quedan muchas páginas por escribirse.