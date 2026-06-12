La plaga de conejos vacía los bolsillos de los agricultores: esto es lo que pierden los productores de naranja

El sector agrario no solo está preocupado por las inclemencias del tiempo, los tratados comerciales con la Unión Europea o la falta de relevo en el campo. Una de las inquietudes existentes tiene que ver con la plaga de conejos, que origina pérdidas a productores como los de cítricos.

Una de las zonas más afectadas de la Comunitat es la comarca de la Plana Baixa, además del Camp de Túria y La Serranía. Cada vez más agricultores se encuentran con los estragos que estos animales causan en los campos de cultivo. Las actuaciones para luchar contra esta plaga tienen un elevado coste, que afecta a la ya mermada rentabilidad de las explotaciones.

Sobrecostes agrarios

Desde la Unió Llauradora advierten de los "importantes daños en las explotaciones agrarias, lo que obliga a los agricultores a asumir unos sobrecostes productivos cada vez más elevados para proteger sus cultivos". Un problema que se ha agravado "en el transcurso de los últimos meses".

La organización agraria hace números, y calcula que las medidas preventivas necesarias para evitar los daños causados por los conejos "representan actualmente un coste adicional de entre 540 y 1.380 euros por hectárea en los campos de cítricos, dependiendo de la edad de las plantaciones, del tipo de cultivo y de la intensidad de la presión de esta fauna sobre las parcelas".

Medidas de protección

Los agricultores deben tomar diferentes medidas para luchar contra los conejos. Entre ellas, la aplicación de productos a base de cobre en los troncos para evitar que los animales se coman hojas, brotes tiernos o frutos. También deben instalar protectores individuales en los plantones jóvenes o, en los casos más graves, el cerramiento de las parcelas mediante mallas metálicas. "Todas estas actuaciones suponen una inversión extra que reduce todavía más la rentabilidad de las explotaciones agrarias", añaden desde la Unió.

Lo peor se da en el caso de nuevas plantaciones, donde los conejos pueden afectar al desarrollo de los árboles cuando estos son pequeños, lo que incluso obliga a reponer ejemplares, con su consiguiente coste. "A ello se suma el coste de la mano de obra necesaria para instalar y mantener las medidas de protección", exponen.

Petición de ayudas

Para encontrar un alivio a estas pérdidas, la Unió pide a los partidos con representación en Les Corts una enmienda para los presupuestos autonómicos que contemple esta situación. Calculan un presupuesto de 900.000 euros. La organización defiende que se trataría de financiar "todas aquellas actuaciones preventivas destinadas a reducir los daños ocasionados por la fauna silvestre sobre las explotaciones agrarias, mediante la instalación de protectores, cierres, sistemas disuasivos, repelentes autorizados y otras medidas de prevención y protección de los cultivos".

Sobre las causas de esta sobrepoblación, apuntan a uno de los problemas ya crónicos del campo: el aumento continuo de campos abandonados. "Estas parcelas se han convertido en auténticos reservorios de fauna silvestre, especialmente de conejos y jabalíes, que encuentran en ellas refugio sin demasiada presencia humana antes de desplazarse hacia las explotaciones agrícolas en producción en busca de alimento", afirman. Por eso, piden un plan autonómico contra este abandono de parcelas.