La plaga que más inquieta en Castellón: ejemplares abatidos y población en la principales zonas

La sobrepoblación de determinadas especies animales causa estragos en sectores como la agricultura, por los daños que provocan en los cultivos y las pérdidas económicas que les suponen. Pero hay plagas que van más allá de este terreno, y su efecto se nota en cascos urbanos de poblaciones y vías de comunicación.

Una de las situaciones que más preocupa a la ciudadanía de Castellón es la presencia de jabalíes. Cada vez es más habitual ver ejemplares en plena calle, y en los últimos años ha crecido la cantidad de siniestros de tráfico provocados por estos animales.

Plan de choque

Para atajar esta situación, la Generalitat puso en marcha un plan de choque, que combina los sistemas de trampeo con la colaboración de colectivos de cazadores. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha hecho un primer balance de estas medidas, que en Castellón ha supuesto la captura de 729 ejemplares. En el conjunto de la Comunitat, este número se eleva a más de 3.000.

De los animales abatidos en las comarcas castellonenses, la mayoría (537) se han capturado por parte de los cazadores, que disponen de un formulario para comunicar una captura y entregar los ejemplares a una unidad logística establecida para su retirada. Los 192 restantes se han obtenido mediante las jaulas del sistema de trampeo.

Prevención sanitaria

Martínez Mus recordó que este tipo de medidas se han reforzado con motivo de la aparición de focos de peste porcina africana en diferentes puntos de Europa. Afirmó que la Comunitat Valenciana mantiene una situación sanitaria favorable, pero "es necesario actuar con la máxima prevención para proteger la cabaña ganadera, garantizar la bioseguridad de las explotaciones y minimizar el impacto económico que tendría la llegada de esta enfermedad".

Asimismo, recordó que desde enero de 2026 la Generalitat concede ayudas directas a los titulares de los cotos de caza por cada jabalí abatido y retirado del medio natural, con una cuantía de 40 euros por ejemplar, y ha puesto en valor la habilitación de un servicio específico de recogida los domingos por la tarde para facilitar la retirada de los animales tras las cacerías del fin de semana.

Zonas prioritarias

Las actuaciones planificadas por la Conselleria han permitido hacer un censo de la sobrepoblación de jabalíes en las zonas de actuación prioritaria. Castellón concentra la mitad de los ejemplares calculados, con 5.989 de los 12.868 del conjunto de la Comunitat.

En la zona del Baix Maestrat hay cuantificados 1.540; el área de la Plana tiene 3.511; y el Desert de les Palmes, 415. Estas zonas tienen la calificación de sobreabundancia grave, al tener una elevada densidad de ejemplares por kilómetro cuadrado. La situación más delicada se encuentra en la desembocadura del Millars, donde se han estimado 357 ejemplares. Al ser un área pequeña, la densidad se dispara hasta los 113,357 por kilómetro cuadrado, en lo que es la cifra más abultada de toda la Comunitat.

Control de la población

En cambio, en la zona de Almenara y Segorbe hay una situación más controlada, con menos de 200 ejemplares y una densidad por debajo de la media autonómica.

Desde Medio Ambiente han señalado que se va a mantener el despliegue de jaulas a fin de mantener el control.