PortCastelló se promociona en Palermo como destino de cruceros de lujo y sostenible.

PortCastelló ha participado esta semana en Palermo en la 68ª Asamblea General de MedCruise, con el objetivo de seguir posicionando a Castellón como destino de cruceros de lujo y sostenible en el Mediterráneo. La Fundación PortCastelló ha programado durante el encuentro más de una decena de reuniones B2B con representantes de las principales navieras internacionales del sector. La finalidad es presentar los atractivos de Castellón tanto para las compañías como para los cruceristas y abrir nuevas vías de colaboración.

La gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, ha explicado que se han concertado entrevistas con compañías especializadas en cruceros de lujo y extra lujo como Four Seasons, Explora Journeys, Silversea, Seabourn Cruises, Scenic Cruises y Mystic Invest, algunas de las cuales ya han realizado escalas en Castellón. “El objetivo es reforzar la relación con aquellas compañías que ya operan o han mostrado interés por Castellón, además de dar a conocer la exclusividad del destino y las ventajas de nuestro puerto frente a otros para aquellas compañías que todavía no nos conocen”, ha señalado Soria.

La representante de la Fundación ha destacado que este tipo de encuentros permiten no solo impulsar el tráfico de cruceros y captar nuevas escalas, sino también presentar Castellón ante navieras premium que buscan destinos menos masificados, propuestas exclusivas y excursiones de calidad para grupos reducidos.

Entre las compañías objetivo figuran Viking Cruises y Hapag-Lloyd Cruises, esta última referente en el mercado de habla alemana —Alemania, Austria y Suiza— en los segmentos de lujo y expediciones, con pasajeros de alto poder adquisitivo.

PortCastelló quiere aprovechar este perfil de crucerista para promocionar experiencias vinculadas al patrimonio rural, los olivos milenarios y la autenticidad del destino, en línea con una oferta turística diferenciada y sostenible.

La Asamblea General de MedCruise reúne cada año a los principales puertos del Mediterráneo para analizar tendencias del sector, compartir experiencias y debatir sobre innovación en la industria de cruceros. El programa incluye reuniones bilaterales, presentaciones y sesiones especializadas.