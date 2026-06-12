El PSPV-PSOE de Castellón exige al Consell del PP que acepte los fondos del Gobierno para climatizar aulas

El PSPV-PSOE de Castellón ha exigido al Consell que acepte los fondos anunciados por el Gobierno de España para la rehabilitación energética y la mejora de colegios e institutos públicos y frenar el golpe de la crisis climática.

El portavoz de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz, ha advertido de que el PP “no puede repetir con la educación el mismo patrón con el que ha rechazado hasta ahora más de 4.500 millones de euros procedentes del nuevo modelo de financiación autonómica o ha puesto trabas a los recursos destinados a la construcción de vivienda protegida”.

Lorenz ha recordado que la competencia sobre la construcción, conservación, mantenimiento y adecuación de los centros educativos corresponde a la Generalitat y que el plan estatal “no tapa ninguna obligación del Consell, pero sí pone más recursos sobre la mesa para combatir las temperaturas extremas en las aulas”.

"Más que urgentes"

En este sentido, el portavoz socialista ha criticado al PP por cuestionar unos recursos que pueden ayudar a acelerar unas actuaciones “más que urgentes”. “El debate no puede quedar atrapado en una guerra de siglas o de cifras, porque la Generalitat es quien tiene la competencia directa y quien debe ejecutar. Si el Consell anuncia inversiones, que las haga; y si llegan fondos del Gobierno de España, que los utilice, porque no actuar tiene consecuencias directas sobre la salud, el aprendizaje y las condiciones de trabajo de toda la comunidad educativa”, ha remarcado.

Para el diputado castellonense, “el problema no es de dónde viene el dinero, sino que el PP prefiere la confrontación antes que aceptar recursos útiles para el alumnado valenciano”. “No se entiende que cuestionen unos fondos que pueden ayudar a climatizar centros educativos mientras hay aulas donde el alumnado y el profesorado tienen que soportar temperaturas de 35 grados”, ha afirmado. A este respecto, ha asegurado que la huelga educativa “no ha sido ningún capricho, sino la explosión del cansancio acumulado de profesorado, alumnado y familias ante unas condiciones de enseñanza que el PP ha ido empeorando año tras año, sin prácticamente inversiones”.

Ante esta situación, el PSPV-PSOE hará seguimiento de las actuaciones para que el dinero “llegue a las escuelas e institutos, priorizando los centros con más necesidades y convirtiendo los anuncios en sombra, climatización, eficiencia energética y aulas dignas”. “La Generalitat no puede seguir llegando tarde a una realidad que ya está afectando a miles de alumnos y docentes. Los recursos están ahí y ahora lo que falta es voluntad política para aprovecharlos”, ha concluido Lorenz.