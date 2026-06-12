Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes

La Conselleria de Educación ha dado a conocer las fechas del calendario escolar para el próximo curso 2026/2027 en Castellón, Valencia y Alicante. En total, el curso 2026/2027 contará con 179 días lectivos.

La fecha de inicio de curso será miércoles 9 de septiembre de 2026 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior.

Asimismo, el último día lectivo del curso será el 18 de junio de 2027 en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Grado Básico y titulaciones de grado Medio y Superior.

Así lo ha trasladado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, tras el proceso de negociación con los distintos sectores de la comunidad educativa en el que se han abordado las fechas del calendario escolar para el próximo curso.

Otras enseñanzas

Por su parte, los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad comenzarán el curso el 14 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.

Se unifican las fechas para la Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño que comenzarán el 14 de septiembre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027.

Los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el curso el 21 de septiembre y finalizarán el 18 de junio. Las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzará el curso el 28 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

Periodos de vacaciones

Los periodos no lectivos durante el curso 2026/2027 comprenden:

Las vacaciones de Navidad , que serán desde el 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 , ambos inclusive

, que serán , ambos inclusive Las vacaciones de Pascua, que engloban desde el 25 de marzo a 5 de abril de 2027, ambos inclusive.

No lectivos

Además, durante este curso escolar no serán lectivos los siguientes festivos:

Viernes , 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

, 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Lunes , 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

, 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Martes , 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción

, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción Viernes, 19 de marzo, Día de San José.

Los consejos escolares locales podrán cambiar días lectivos

Los Consejos Escolares Municipales seguirán disponiendo de tres días festivos a efectos escolares, que podrán distribuir a lo largo del curso según sus necesidades. En Castelló las fiestas de la Magdalena se desarrollan del 27 de febrero al 7 de marzo del 2027, teniendo en cuenta que los escolares tienen fiesta de lunes a viernes.

Asimismo, una vez aprobada la modificación normativa de la actual Orden que regula el calendario escolar con carácter excepcional y previo acuerdo del propio Consejo Escolar Municipal, podrán solicitar la modificación del calendario mediante el intercambio de entre uno y cuatro días lectivos por otros no lectivos consecutivos, siempre compensándolos por el mismo número de días lectivos.

El director general de Centros Docentes ha explicado que con esta medida “reforzamos la autonomía de los municipios que dispondrán de una mayor flexibilidad para adaptar el calendario escolar a sus fiestas y tradiciones locales”. Cabe señalar que esta disposición no alterará el número de día lectivos ni la duración del curso escolar.

Para Jorge Cabo, “ganamos en autonomía y capacidad de adaptación a la realidad local, sin renunciar al rigor académico ni a la seguridad organizativa que necesitan centros y familias”.

Sin embargo, cuando se anunció la medida no estuvo exenta de polémica. En ese sentido, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Gonzalo Anaya (en la que está incluida Fampa Castelló Penyagolosa) señaló en su día que la medida "es un parche que no resuelve las discrepancias existentes respecto a los días festivos y difícilmente logrará un consenso en el seno de los Consejos Escolares Municipales". Por ello, ha apuntado que no ofrece una solución efectiva a los problemas que pretende abordar y constituye una novedad de escasa utilidad para la comunidad educativa.