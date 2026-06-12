Fin de semana de calor en Castellón: los municipios que más lo sufrirán

La semana pasada, la entrada de un frente por el noroeste peninsular trajo la inestabilidad a Castellón. Las precipitaciones provocaron un ligero descenso de las temperaturas, que se mantuvo durante varias jornadas.

Sin embargo, el verano está cada vez más cerca y ya se empieza a notar en las temperaturas de la provincia. Desde hace varios días, los termómetros de Castellón registran valores cada vez más altos. Para este fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las máximas sigan creciendo.

Siguen las noches tropicales

Para la noche del viernes, se espera que los termómetros del litoral recojan valores por encima de los 20 grados. Una noche más, las temperaturas tropicales se instalarán en la provincia y se mantendrán hasta bien entrada la madrugada. Con el paso de las horas el mercurio descenderá en varias localidades, menos en Vinaròs, que se mantendrá en los 20 grados hasta las primeras horas de la mañana.

Las máximas superan los 30 grados

Para la jornada del sábado se prevé una subida de las máximas. A las 10.00 de la mañana, la mayoría de los municipios de la provincia ya superarán los 25 grados. Por la tarde, el calor llegará a todo el territorio y el mercurio recogerá los valores máximos del día. Se alcanzarán los 30 grados en todo el territorio, excepto en algunas localidades del interior. Estos son los municipios donde más calor hará el sábado:

Onda : 32 grados

: 32 grados Castelló : 32 grados

: 32 grados Les Coves de Vinromà : 32 grados

: 32 grados Segorbe : 31 grados

: 31 grados L'Alcora : 31 grados

: 31 grados Atzeneta del Maestrat : 31 grados

: 31 grados San Rafael del Río: 31 grados

Máximas sábado 13 / AEMET

Continúa el aumento de las temperaturas

De cara al domingo, las máximas continuarán en aumento. De nuevo se superarán los 30 grados. Además, uno de los municipios destaca por rozar los 35 grados. Se trata de Atzeneta del Maestrat, que recogerá 34 grados.

Estas son las localidades con las máximas más elevadas previstas para el domingo:

Onda : 33 grados

: 33 grados L'Alcora : 33 grados

: 33 grados Les Coves de Vinromà : 33 grados

: 33 grados San Rafael del Río : 33 grados

: 33 grados Zorita del Maestrazgo: 33 grados

Temperaturas domingo 14 / Aemet

Intervalos nubosos

Este fin de semana se presenta sin alertas meteorológicas importantes. La jornada estará marcada por intervalos nubosos, dejando ciertas nubes altas el sábado y cielos poco nubosos el domingo. No se esperan fuertes rachas de viento, pero se pronostican vientos flojos con intervalos moderados ocasionales.

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Esta es la previsión de Aemet para los próximos días: