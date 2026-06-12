Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio centro CastellóInfluencer CastellónHotel rural CastellónNueva tienda en CastellóAgenda fin de semanaGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

Simetría y Casva Seguridad abren sus puertas a 70 cadetes de la Guardia Civil

Los asistentes, que están en el tercer curso de su periodo formativo en la academia de Oficiales en Aranjuez, han visitado la central receptora de alarmas ubicada en las oficinas de Simetría Grupo

Gabriel Batalla, accionista de Simetría Grupo; José Luis Calle, director general de Casva; y José Miguel Ors, jefe de seguridad de Casva, los anfitriones.

Gabriel Batalla, accionista de Simetría Grupo; José Luis Calle, director general de Casva; y José Miguel Ors, jefe de seguridad de Casva, los anfitriones. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

Simetría Grupo y Casva, la empresa del grupo dedicada a la seguridad privada, han recibido este viernes en sus instalaciones del Grau de Castelló la visita de 70 cadetes de la Guardia Civil que actualmente están en el tercer curso de su periodo formativo en la academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. Los acompañaban un total de 20 personas, entre profesorado y otro personal de la Guardia Civil de la provincia de Castellón.

A su llegada han sido acogidos por Gabriel Batalla, accionista de Simetría Grupo; José Luis Calle, director general de Casva; y José Miguel Ors, jefe de seguridad de Casva, que han explicado a las personas asistentes las actividades que desarrolla Simetría Grupo y, en concreto, Casva. Además, Ors ha trasladado al alumnado el papel de Casva y de las empresas de seguridad privada dentro del programa Coopera. Este programa establece el modelo de relación entre la Guardia Civil y la Seguridad Privada, definiendo los canales de comunicación que faciliten esta relación en los diferentes niveles, así como los contenidos de las informaciones que deban intercambiarse, además de otros instrumentos que garanticen la continuidad y eficacia del apoyo.

Foto de familia tras la visita oficial.

Foto de familia tras la visita oficial. / Mediterráneo

Después de la presentación, las personas asistentes han podido visitar la central receptora de alarmas de Casva, ubicada en el mismo edificio, desde donde actualmente la empresa gestiona 1.800.000 señales de alarmas al año y que se encuentra operativa ininterrumpidamente las 24 horas del día 365 días.

Noticias relacionadas

Ors ha trasladado al alumnado el papel de Casva y de las empresas de seguridad privada dentro del programa Coopera.

Ors ha trasladado al alumnado el papel de Casva y de las empresas de seguridad privada dentro del programa Coopera. / Mediterráneo

Esta jornada ha servido para poner en común las acciones que se realizan en el ámbito de la seguridad privada en colaboración con los cuerpos y fuerzas del estado, como es el caso de la Guardia Civil. Fruto de esta relación, que lleva fraguándose desde los inicios de la empresa en 1990, Casva ha recibido más de 80 menciones honoríficas a lo largo de los años, otorgadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que reconocen el buen hacer de los hombres y las mujeres que trabajan en la empresa.

Esta jornada ha servido para poner en común las acciones que se realizan en el ámbito de la seguridad privada en colaboración con los cuerpos y fuerzas del estado.

Esta jornada ha servido para poner en común las acciones que se realizan en el ámbito de la seguridad privada en colaboración con los cuerpos y fuerzas del estado. / Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
  2. El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
  3. La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
  4. Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
  5. Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid
  6. Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
  7. ¿Hay riesgo de ver un tiburón blanco en Castellón? La verdad tras el primer vídeo grabado en el Mediterráneo
  8. Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas

Simetría y Casva Seguridad abren sus puertas a 70 cadetes de la Guardia Civil

Los aprobados en selectividad bajan en el año de la huelga en Castellón

Los aprobados en selectividad bajan en el año de la huelga en Castellón

PortCastelló se promociona en Palermo como destino de cruceros de lujo y sostenible

PortCastelló se promociona en Palermo como destino de cruceros de lujo y sostenible

Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes

Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes

Un programa para atraer a emprendedores culmina en Castellón con más de 450 participantes y más de 20 empresas acompañadas

Un programa para atraer a emprendedores culmina en Castellón con más de 450 participantes y más de 20 empresas acompañadas

La asociación de fabricantes de cerámica recibe un nuevo reconocimiento

La asociación de fabricantes de cerámica recibe un nuevo reconocimiento

Fin de semana de calor en Castellón: los municipios que más lo sufrirán

Fin de semana de calor en Castellón: los municipios que más lo sufrirán

Más de 110 jabalíes por kilómetro cuadrado: la zona de Castellón donde se dispara la alarma por sobrepoblación

Más de 110 jabalíes por kilómetro cuadrado: la zona de Castellón donde se dispara la alarma por sobrepoblación
Tracking Pixel Contents