Simetría y Casva Seguridad abren sus puertas a 70 cadetes de la Guardia Civil

Simetría Grupo y Casva, la empresa del grupo dedicada a la seguridad privada, han recibido este viernes en sus instalaciones del Grau de Castelló la visita de 70 cadetes de la Guardia Civil que actualmente están en el tercer curso de su periodo formativo en la academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. Los acompañaban un total de 20 personas, entre profesorado y otro personal de la Guardia Civil de la provincia de Castellón.

A su llegada han sido acogidos por Gabriel Batalla, accionista de Simetría Grupo; José Luis Calle, director general de Casva; y José Miguel Ors, jefe de seguridad de Casva, que han explicado a las personas asistentes las actividades que desarrolla Simetría Grupo y, en concreto, Casva. Además, Ors ha trasladado al alumnado el papel de Casva y de las empresas de seguridad privada dentro del programa Coopera. Este programa establece el modelo de relación entre la Guardia Civil y la Seguridad Privada, definiendo los canales de comunicación que faciliten esta relación en los diferentes niveles, así como los contenidos de las informaciones que deban intercambiarse, además de otros instrumentos que garanticen la continuidad y eficacia del apoyo.

Foto de familia tras la visita oficial. / Mediterráneo

Después de la presentación, las personas asistentes han podido visitar la central receptora de alarmas de Casva, ubicada en el mismo edificio, desde donde actualmente la empresa gestiona 1.800.000 señales de alarmas al año y que se encuentra operativa ininterrumpidamente las 24 horas del día 365 días.

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Ors ha trasladado al alumnado el papel de Casva y de las empresas de seguridad privada dentro del programa Coopera. / Mediterráneo

Esta jornada ha servido para poner en común las acciones que se realizan en el ámbito de la seguridad privada en colaboración con los cuerpos y fuerzas del estado, como es el caso de la Guardia Civil. Fruto de esta relación, que lleva fraguándose desde los inicios de la empresa en 1990, Casva ha recibido más de 80 menciones honoríficas a lo largo de los años, otorgadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que reconocen el buen hacer de los hombres y las mujeres que trabajan en la empresa.