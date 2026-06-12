Un programa para atraer a emprendedores culmina en Castellón con más de 450 participantes y más de 20 empresas acompañadas

El CEEI Castellón ha cerrado en la provincia el programa Tech FabLab, una iniciativa impulsada por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio a través de la Red CEEI de la Comunitat Valenciana para acelerar la innovación, la transformación tecnológica y el emprendimiento en el tejido empresarial. Durante los últimos meses, el programa ha reunido a más de 450 participantes, ha asesorado y mentorizado a más de 20 empresas y ha contribuido a la creación y consolidación de cinco compañías.

El cierre se ha celebrado con la jornada Horizonte Tech, en la Sala Zenit de Bellver Blue Tech Zone, donde startups, empresas, directivos, profesionales y agentes del ecosistema han compartido experiencias sobre crecimiento, escalado, marca, inversión e inteligencia artificial. El acto contó con la participación del secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual Martínez, quien destacó que Tech FabLab demuestra las oportunidades que genera la innovación cuando se acerca a las necesidades reales de las empresas y de las personas emprendedoras.

Innovación empresarial

El director de CEEI Castellón, Justo Vellón, subrayó que el programa ha permitido trabajar la innovación en todo el ciclo empresarial, desde las aulas de Formación Profesional hasta empresas consolidadas interesadas en emprender desde dentro. También remarcó que Castellón cuenta con talento, empresas sólidas y sectores con capacidad para liderar proyectos innovadores.

Tech FabLab se ha articulado en cinco líneas de actuación: EmprendeTech FP, StarTech Innovation, ScaleUp Growth, Future Labs y Tech Leaders. EmprendeTech FP ha acercado el emprendimiento tecnológico a tres centros educativos, con más de 200 alumnos mentorizados, 16 proyectos presentados y más de 30 estudiantes tutorizados. Tech Leaders ha formado a más de 100 directivos y profesionales en más de 10 sesiones y 60 horas de formación sobre inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas o análisis de datos. El resto de líneas han acompañado a startups, scaleups y empresas consolidadas en procesos de digitalización, automatización, escalabilidad, innovación abierta y definición de nuevas hojas de ruta.

Horizonte tech

La jornada Horizonte Tech incluyó ponencias de Aleix Puig, cofundador de Vicio; Hugo Arévalo, cofundador de thePower Education; y Jon Hernández, divulgador especializado en inteligencia artificial. También se celebró una mesa redonda sobre innovación, crecimiento y consolidación empresarial. Con este programa, CEEI Castellón refuerza su papel como dinamizador de la innovación y punto de conexión entre talento, empresa, tecnología y nuevas oportunidades de crecimiento.