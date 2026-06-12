La temporada turística impulsa los precios en Castellón: hoteles, restaurantes y transporte lideran las subidas

El inicio de la temporada alta turística ya se deja sentir en el bolsillo de las familias de Castellón. Los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) reflejan que los mayores incrementos de precios en la provincia se concentran precisamente en dos actividades estrechamente vinculadas al verano: el transporte y los servicios de alojamiento y restauración.

Según las cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación alcanzó en mayo el 3,3% en Castellón, una décima por encima de la media nacional. Sin embargo, detrás de ese dato general se esconde una realidad más acusada en sectores estratégicos para la economía de la provincia.

El transporte, apartado que incluye los carburantes, la compra y reparación de vehículos o el transporte público, es el principal foco inflacionista en Castellón. Los precios de este grupo aumentaron un 6,8% en comparación con mayo del año pasado y acumulan ya una subida del 5% desde enero.

La otra gran subida aparece en actividades ligadas al turismo y al ocio. Los restaurantes y servicios de alojamiento elevan sus precios un 5,1% respecto a mayo del año pasado y protagonizan, además, el mayor repunte mensual, con un 1,5%. El dato llega justo antes del verano, cuando la provincia incrementa su actividad turística y los establecimientos afrontan un aumento de la demanda.

La cesta de la compra se modera

La evolución es más favorable en otros apartados básicos. La alimentación modera su ritmo de subida y se queda en el 2,3%, prácticamente al mismo nivel que la media española. También ayudan los gastos asociados a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Los precios aumentan un 1,5% en tasa anual y presentan una caída acumulada del 2% desde enero.

Alimentos frescos en un carro de la compra en un supermercado. / Mediterráneo

A nivel nacional, el INE constata que el IPC de mayo se mantuvo estable, en el 3,2%, el mismo dato registrado en abril y en la cifra adelantada, divulgada a finales del pasado mes. Según los cálculos realizados por el Gobierno, el efecto de las medidas del Plan de Respuesta sobre la inflación general "es de una moderación algo superior a un punto porcentual". De esta forma, los precios en España se mantienen sin cambios ante la amenaza inflacionista que supone la crisis en Oriente Medio, que ha disparado al alza los precios del combustible y los alimentos. Sin embargo, en comparativa interanual, el precio de la electricidad ha experimentado un retroceso del -5,5%, y el gas del -9,7%.

Por territorios, la comunidad autónoma con una mayor tasa de inflación es Madrid, con una cifra del 3,8%, 0,6 puntos porcentuales superior a la media nacional. En segundo lugar se ubica Cantabria (3,7%), seguida de Galicia (3,5%) e Islas Baleares (3,4%).