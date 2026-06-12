Tráfico hoy en Castellón: Numerosas incidencias por obras afectan la circulación en la red viaria
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
AP-7
- Cabanes (km 403): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
CV-10
- Benlloc (km 48 - 90): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Domènec (km 56 - 58): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil
CV-124
- Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
CV-15
- La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- La Vall d'Alba (km 5 - 6): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- La Vall d'Alba (km 8 - 20): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Albocàsser (km 28 - 32): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-164
- Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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