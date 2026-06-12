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Tráfico hoy en Castellón: Numerosas incidencias por obras afectan la circulación en la red viaria

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

AP-7

  • Cabanes (km 403): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Oropesa (km 409 - 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

CV-10

  • Benlloc (km 48 - 90): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Domènec (km 56 - 58): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

CV-15

  • La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • La Vall d'Alba (km 5 - 6): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • La Vall d'Alba (km 8 - 20): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Albocàsser (km 28 - 32): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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