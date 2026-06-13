Castellón, ¿origen de un virus mortal para los limoneros? Los agricultores de Alicante señalan a los viveros de la provincia

El virus de la clorosis nervial amarilla amenaza con el arranque de miles de limoneros en Murcia y Alicante, las principales zonas productoras de limón de España, en las que acaba de finalizar una campaña calificada de histórica por sus precios récord y la alta calidad de los frutos.

El limonero fue uno de los cultivos de moda hace unos quince años, lo que extendió de forma vertiginosa su superficie, que en 2010 alcanzaba las 39.750 hectáreas.

Ahora, España, que es el segundo productor mundial de limón tras Argentina y el primer exportador en fresco, cuenta con 54.055 hectáreas de limoneros, de las que 28.442 se encuentran en la Región de Murcia, 15.884 en la Comunitat Valenciana y 8.821 en Andalucía, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Esta semana ha finalizado la recolección con unos resultados magníficos, tanto para los primeros limones, los de la variedad Fino, como para los segundos de la variedad Verna, que han marcado precios récord en "una campaña para recordar", según el director de la interprofesional Ailimpo, José Antonio García.

Buena campaña

La campaña, según sus actuales cálculos, cerrará con una producción de entre 1,08 y 1,10 millones de toneladas -en septiembre el aforo era de 1,02 millones-, con "unos precios de referencia para el agricultor que de promedio han rondado entre los 50 y 55 céntimos/kilo para el Fino y los 90 céntimos/kg para el Verna".

A su juicio, esta campaña se ha distinguido por cuatro factores: Turquía, a causa de las heladas, ha disminuido un 50 % sus ventas a la Unión Europea; la calidad del fruto ha sido "excepcional, la mejor de los últimos diez años"; el consumo está muy activo en Europa, "con incrementos espectaculares desde hace cinco o seis años", y se ha conseguido "trasladar al cliente la subida de costes".

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, que ha calificado de "histórica" la campaña, ha apuntado que el precio del Fino ha crecido un 30 %, que el Verna ha llegado a pagarse en origen a 1,20 euros/kg, "un precio récord", al igual que el de 46 céntimos/kg para las remesas dirigidas a la industria de zumos.

Un virus inesperado y el arranque como única solución

Andreu ha recordado que en Elche se celebró una charla informativa a primeros de marzo en la que un ingeniero de Sanidad Vegetal de la Comunitat Valenciana mostró diapositivas de parcelas con clorosis nervial amarilla en Turquía, un virus sin cura, también presente en China, Italia y California (EE.UU.).

"Un agricultor levantó la mano al ver la diapositiva de las hojas de un limonero afectadas por el virus y dijo: eso lo tengo yo en mi huerto. Entonces, hubo en la sala pánico escénico", ha relatado. Al día siguiente, los técnicos en sanidad vegetal cogieron muestras y confirmaron el diagnóstico.

El director de Ailimpo ha indicado que la presencia de la clorosis nervial amarilla se ha confirmado ya en limoneros de uno o dos años de al menos 12 fincas de Alicante y otras cinco de Murcia.

La situación "preocupa bastante" al sector, "porque el virus no estaba presente en España" y ha tenido que llegar "a través de material infectado en los viveros" en los que se compran los plantones, ha comentado.

Andreu ha señalado a los viveros de Castellón y del sur de Tarragona como el origen del foco "pese a que los plantones vienen certificados con su sello de garantía de sanidad vegetal" y ha calculado que "el sector ha plantado entre 2024 y 2025 cerca de 9 millones de árboles y muchos de ellos pueden estar infectados".

Desde la Asociación de Viveristas de Tarragona han transmitido a Efeagro que "la totalidad del material vegetal de reproducción de cítricos que sale de las instalaciones de los viveros es sometido, previamente a su expedición, a los análisis virológicos" de acuerdo a la normativa vigente.

García, Andreu y el responsable de agricultura y agua de UPA Murcia, Antonio Moreno, coinciden en que la solución pasa por la prospección de los pequeños limoneros infectados, su posterior arranque y la desinfección de la zona, para lo que piden que los ejecutivos regionales pongan dinero para indemnizar a los afectados.

Mientras que la Conselleria de Agricultura valenciana ya ha publicado una orden para el obligado arranque de las plantas infectadas y prepara ya otra con las indemnizaciones, el sector critica que en la Región de Murcia, la mayor potencia limonera, solo se haya aprobado una resolución que declara la presencia del virus.

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"Hay que arrancar y quemar", ha afirmado Andreu, porque "el temor que tenemos es que el virus salte de las plantaciones jóvenes a las adultas", ha añadido García, ya que si no su "expansión puede ser exponencial", ha sentenciado Moreno.