Castellón vivirá este domingo el amanecer más madrugador del año

Castellón está a punto de vivir uno de esos pequeños fenómenos astronómicos que pasan casi desapercibidos, pero que marcan el calendario natural del verano. Este domingo 14 de junio será el día con la salida del sol más temprana del año en Castellón, con el amanecer previsto en torno a las 6.30 horas.

La idea puede parecer contradictoria: si el verano empieza oficialmente dentro de unos días, ¿por qué el sol sale ya más pronto ahora? La respuesta está en que el amanecer más temprano, el día más largo y la puesta de sol más tardía no ocurren exactamente en la misma fecha.

El sol se adelanta antes del solsticio

El solsticio de verano llegará este año el domingo 21 de junio, y será el momento en que el hemisferio norte registre el día con más horas de luz. En Castellón, la duración del día rondará entonces las 15 horas de claridad. Sin embargo, el amanecer más madrugador se produce unos días antes.

Este domingo, el sol aparecerá por el horizonte del Mediterráneo alrededor de las 6.30 horas, una hora que se repetirá de forma muy parecida durante varios días, aunque los cálculos astronómicos sitúan el mínimo anual en el entorno del 14 de junio. A partir de ahí, las mañanas empezarán a acortarse muy lentamente, apenas unos segundos cada jornada.

Eso no significa que el verano se detenga. Al contrario: durante unos días, las tardes todavía seguirán ganando luz. Por eso, aunque el sol empiece a salir un poco más tarde después de este fin de semana, los días continuarán alargándose hasta el solsticio.

Una cuestión de órbita, inclinación y calendario solar

La explicación está en la forma en que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Nuestro planeta no gira en una órbita perfectamente circular, sino ligeramente elíptica, y además lo hace con el eje inclinado. Esa inclinación es la que provoca las estaciones, pero también introduce pequeños desajustes entre la hora del amanecer, la del mediodía solar y la de la puesta.

A ello se suma otro efecto: la atmósfera. La refracción atmosférica permite ver el sol unos instantes antes de que esté realmente por encima del horizonte. Lo mismo ocurre al atardecer, cuando seguimos viendo el disco solar unos momentos después de que geométricamente ya se haya ocultado.

Una cuestión de órbita, inclinación y calendario solar / Mediterráneo

La combinación de todos estos factores hace que el calendario de la luz no sea tan simple como parece. En torno al solsticio se concentran tres fechas distintas: primero llega el amanecer más temprano, después el día más largo y, finalmente, la puesta de sol más tardía.

En Castellón, esa última cita llegará previsiblemente entre el 27 y el 28 de junio, cuando el sol se esconda más tarde que en cualquier otro momento del año. Será entonces cuando las tardes alcancen su máximo, aunque las mañanas ya habrán empezado a perder unos segundos de luz.

Un buen fin de semana para mirar al este

Para quienes quieran comprobarlo, bastará con madrugar un poco y mirar hacia el mar. La costa de Castellón ofrece un escenario privilegiado para observar este fenómeno: desde el Grau, Benicàssim, Almassora, Burriana, Peñíscola, Vinaròs, Almenara... o cualquier punto abierto al Mediterráneo, el amanecer de este domingo será uno de los más especiales del año.

No será un espectáculo repentino ni excepcional como un eclipse, sino algo mucho más sutil: el instante en que el calendario solar toca su punto más madrugador. A partir de ahora, el sol comenzará a retrasar poco a poco su salida, aunque todavía queden por delante los días más largos y luminosos del año.