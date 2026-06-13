La Diputación de Castellón ensalza el concurso CRU como referente en la regeneración de espacios públicos mediante la cerámica

La Diputación de Castellón ensalza el concurso CRU como referente en la regeneración de espacios públicos mediante el uso de la cerámica.

San Vicente de Piedrahíta, municipio ganador del VII concurso Cerámico de Regeneración Urbana, se ha transformado en el escenario de la gala de la novena edición tras la ejecución del proyecto ‘La Calle y la Casa’, por parte de Bonafide Taller, una intervención que ha transformado no solo la infraestructuras, sino también la identidad y cohesión territorial.

La celebración de la gala en esta localidad, perteneciente al municipio de Cortes de Arenoso, “subraya el compromiso de la institución provincial con la regeneración sostenible de municipios a través de proyectos que combinan estética, funcionalidad y arraigo territorial”, ha indicado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Y es que “las catorce obras ya ejecutadas y tres en desarrollo, consolidan el valor de este certamen como motor de transformación del espacio público con arquitectura de calidad, además de reforzar nuestro apoyo y defensa a un sector estratégico para nuestra provincia como es la cerámica”, ha expresado la dirigente provincial.

Estos datos muestran que, gracias al concurso CRU, muchos municipios de la provincia de Castellón han remodelado y mejorado sus calles y plazas de manera original con el uso de la cerámica como elemento principal. Ahora, con la novena edición, “seguimos llevando esa transformación a más rincones de nuestra provincia, impulsando proyectos que mejoren los espacios urbanos” ha subrayado Marta Barrachina.

Destacar que la presente edición ha conseguido captar la atención de 43 municipios. Una cifra que, tal y como ha señalado la presidenta provincial, “pone de manifiesto el interés de los pueblos por regenerar sus espacios con el uso de la cerámica y también el compromiso de este equipo de Gobierno Provincial con la promoción del producto cerámico”.

También destaca la participación de los profesionales ya que han sido 38 propuestas recibidas en 13 espacios.

Tras las oportunas deliberaciones del jurado del CRU, presidido este año por Maribel Requena, se ha celebrado la gala a la que ha asistido la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés; el alcalde de Cortes de Arenoso, Florencio Catalán; el jurado y representantes de los ayuntamientos, equipos de arquitectos galardonados, representantes de la patronal cerámica y de las empresas cuyos productos servirán para desarrollar los proyectos ganadores.

Por lo que hace a las categorías para la presente edición son Premio CRU General, Premio CRU 5M y Premio CRU Plaza, dotados todos ellos con 337.500 euros destinados a los honorarios de redacción de proyecto y estudios de seguridad y salud, y de dirección y coordinación de obra; y para la licitación de las obras que se ejecutarán.

Un momento de la gala, celebrada en San Vicente de Piedrahita. / Mediterráneo

La calidad arquitectónica, la adecuación a los fines, las condiciones de utilidad, accesibilidad y sostenibilidad, y teniendo la cerámica como material principal para el desarrollo de los proyectos han prevalecido como criterios para seleccionar las propuestas ganadoras.

Incidiendo en cada una de las categorías, el Premio CRU General ha sido elegido entre las propuestas presentadas para regenerar cualquiera de los espacios presentados por todos los ayuntamientos de la provincia y, en este caso, la propuesta escogida ha sido la proyectada en Xodos bajo el título ‘Coser y cantar’. Una propuesta de los autores Enric Mas Sánchez y Javier Manén Fernández de Abarrotes.

El Premio CRU 5M está destinado a las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Un premio que ha recaído en la propuesta ‘La bassa de dalt’ en Argelita, de los autores José Sanfèlix Ferrero, Enric Espí Bardisca, Guillem Morant i Sanz y Óscar Marzà Trilles.

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En tercer lugar, el Premio CRU Plaza ha sido elegido entre las propuestas presentadas para regenerar con cerámica una plaza. La propuesta ganadora ha sido la presentada por Guillem García Manzana, Daniel Sánchez Sarrió y Pau Ricós Sillero bajo el título de ‘Eras... y serás plaza’ y proyectada en Aín.