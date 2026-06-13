La Diputación impulsa el fútbol base del Mijares y el Alto Palancia con una inversión de 451.000 euros

La Diputación de Castellón marca un gol a favor del fútbol base de las comarcas Alto Mijares y Alto Palancia con una inversión de 451.000 euros para el campo de fútbol El Olivar de Caudiel.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha asistido este sábado al Torneo Gol a la Despoblación, celebrado en el espacio deportivo que va a ser remodelado gracias al convenio que suscribirá la Diputación con el Ayuntamiento de Caudiel para la ejecución de un proyecto que incluye el cambio a césped artificial.

“El deporte es una potente herramienta contra la despoblación rural y, con este convenio, atendemos una reivindicación y supondrá una mejora significativa en la seguridad y el disfrute de todos los usuarios de este campo de fútbol que no deberán desplazarse a otros municipios para los entrenamientos”, ha subrayado la dirigente provincial.

Concretamente, el convenio entre la institución provincial y el Ayuntamiento de Caudiel se destinará a la implantación del césped artificial y la eficiencia en el sistema de riego en el campo de fútbol El Olivar.

La presidenta de la Diputación ha incidido en que “esta actuación forma parte del compromiso de este equipo de Gobierno para que todos los municipios cuenten con unas instalaciones deportivas accesibles, dignas, seguras y modernas”. “El deporte es vida, es salud y es bienestar”, ha subrayado.

Además, la actuación prevista en el campo de fútbol de Caudiel también responde a la lucha contra la despoblación ya que las mejoras a realizar permitirán una mayor práctica deportiva en este espacio, sin necesidad de desplazarse a otros municipios. “Frente a la despoblación rural, el deporte se convierte en una herramienta estratégica capaz de generar comunidad, bienestar y dinamización local”, ha remarcado Marta Barrachina, quien ha añadido que “el deporte crea raíces y, cuando un pueblo ofrece oportunidades de ocio activo, se convierte en un lugar más atractivo para vivir”.

Destacar que la cantera del Club Atlético Caudiel cuenta con jugadores procedentes de municipios de las comarcas del Alto Mijares y Alto Palancia como pueden ser Caudiel, Viver, Benafer, Montán, Montanejos y Cortes de Arenoso. Ahora, el proyecto financiado por la institución provincial, logrará un campo digno para ser intercomarcal y que pueda ser utilizado por otros clubes deportivos

Con esta actuación, la Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el fomento de la práctica deportiva y con la promoción del deporte como una herramienta educativa e integradora.

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Por lo que hace al Trofeo Gol a la Despoblación, el campo de fútbol El Olivar de Caudiel ha acogido la cuarta edición en la que han participado equipos de distintas categorías. Un evento deportivo cuyo lema principal defiende que el deporte es un motor vital para mantener activos y unidos a los pequeños municipios rurales.