¿Están mal pagados los trabajadores de Castellón?: este es el lugar que ocupan en el ranking nacional

Para buena parte de los trabajadores el mejor momento del mes llega cuando la app del banco le alerta del ingreso de la nómina. Otra cosa, y muy distinta, es si uno está satisfecho con el salario que le paga su empresa. Le adelanto que la mayoría cree que no cobra lo que se merece. El 75,6% de los trabajadores españoles se declara insatisfecho con su sueldo, un dato que marca un máximo histórico, según las conclusiones del Estudio sobre Bienestar y Salud laboral en España 2026 elaborado por Mapfre. Y eso que las retribuciones de los algo más de 17 millones de cotizantes del Régimen General han dado un estirón en los últimos años. También lo han hecho los ingresos de los asalariados de Castellón, que por primera vez superan los 2.200 euros brutos al mes.

La estadística relativa a las bases medias de cotización de la Seguridad Social, con cifras al cierre del 2025, sitúa el salario medio en Castellón, incluyendo pagas y horas extra, en 2.225 euros brutos al mes. Y aunque es cierto que esa cifra todavía es 112 euros más baja que el promedio nacional, la provincia no aparece en mal lugar en la lista de zonas con retribuciones más generosas. De hecho, Castellón ocupa el puesto número 20 de un ranking que encabeza Gipuzkoa (sus profesionales ingresan 2.816 euros mensuales), seguida de Álava (2.793), Bizkaia (2.759), Madrid (2.604) y Navarra (2.592).

Gráfico de barras que muestra las bases medidas de cotización por provincias. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Castellón se coloca en la primera mitad de la tabla y, curiosamente, es la provincia de la Comunitat con una mejor retribución. Los ingresos medios de los valencianos ascienden a 2.215 euros, mientras que los de los trabajadores de Alicante se quedan bastante por debajo, en 2.015 euros mensuales. A nivel nacional, las provincias con los sueldos más reducidos son Badajoz (1.960 euros), Cáceres (1.984) y Zamora (1.998).

Pese a que las encuestas coinciden en que el grueso de los asalariados considera que está mal pagado, lo cierto es que las retribuciones han ido aumentando a medida que han ido pasando los años y, en el caso de Castellón, lo han hecho un 17% desde el 2020. Hace un lustro, la base media se situaba en 1.907 euros mensuales, 318 euros menos que ahora. Y otro dato más: la diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres sigue siendo importante. La nómina media de los primeros asciende en la provincia a 2.432 euros, mientras que en el caso de las féminas se queda en 1.995, según la Tesorería de la Seguridad Social.

Que los sueldos vayan escalando no significa, ni mucho menos, que los trabajadores de Castellón ganen poder de compra. Las familias de la provincia llevan años haciendo frente como pueden a una cesta de la compra cada vez más cara. Productos básicos como leche, carne, aceite de oliva, pescado, fruta o perdura han experimentado un importante subidón hasta el punto de que, en la mayoría de los casos, se han comido el alza de los salarios o las pensiones.

Sectores mejor y peor pagados

Las bases medidas de cotización han mejorado de manera generalizada, pero hay unas actividades cuyas empresas pagan mejor que otras. A nivel nacional, los sectores con las bases más altas son Suministro de energía ( 3.978 euros), seguido de Actividades financieras y de seguros (3.788), y el sector de formación y comunicaciones (3.182 euros). También se sitúan por encima de la media general otras actividades como Industrias extractivas (2.947), Administración Pública y Defensa (2.931) y Actividades profesionales, científicas y técnicas, (2.725).

En el lado opuesto se coloca la hostelería (la base media de cotización es de 1.446 euros), una lista que completan las Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (1.579); las Actividades administrativas y servicios auxiliares (1.704), y Otros servicios (1.745).