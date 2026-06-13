Miquel Armengot, dermatólogo del Hospital General de Castellón: "Una de cada cinco personas desarrollará un cáncer cutáneo no melanoma a lo largo de su vida"

El sol, la playa y la vida al aire libre forman parte del verano en Castellón, pero también elevan la necesidad de vigilar la piel. El dermatólogo Miquel Armengot, responsable de la consulta de melanoma del Departamento de Salud de Castellón, alerta de los riesgos de banalizar el bronceado, desmonta el mito del “callo solar” y recuerda que revisar la piel una vez al mes puede ser clave para detectar a tiempo un cáncer cutáneo. Mediterráneo entrevista a este especialista con motivo del día mundial del cáncer de piel, que se celebra el 13 de junio.

¿Cuáles son las principales señales de alarma que deberían llevar a una persona a consultar por una mancha, lunar o lesión en la piel?

Todos tenemos lesiones en la piel en mayor o menor número. Lo que debe hacernos consultar es que una de ellas destaque por ser diferente a las demás: es lo que llamamos el signo del “patito feo”. En el caso del melanoma, suele tratarse de una mancha o lunar pigmentado distinto al resto, que cambia, crece o presenta varios colores. Los carcinomas cutáneos, que son los cánceres de piel más frecuentes, suelen manifestarse como una lesión nueva, abultada, de color piel o rosada, que crece progresivamente y en ocasiones se ulcera, sangra o genera una costra que no acaba de curar. Los melanomas son más frecuentes en zonas de exposición solar intermitente, como el tronco o las extremidades, mientras que los carcinomas aparecen sobre todo en zonas expuestas todo el año, como la cara, las orejas o el cuero cabelludo en personas calvas.

"Debemos prestar atención al signo del patito feo"

Se habla mucho de la regla ABCDE para detectar posibles melanomas. ¿Podría explicar de forma sencilla cómo aplicarla en casa y cada cuánto conviene revisarse la piel?

La regla ABCDE es una herramienta sencilla para identificar lesiones que podrían corresponder a un melanoma. Las siglas hacen referencia a Asimetría, Bordes irregulares, Coloración heterogénea, Diámetro superior a 6 mm y Evolución, es decir, una lesión que cambia con el tiempo. Si una mancha o lunar presenta varias de estas características, especialmente si además destaca como un “patito feo”, distinto al resto, conviene consultar cuanto antes.

“Cuando veas el sol, protégete; y cuando veas la luna llena, explórate”

En cuanto a la autoexploración, lo recomendable es revisar la piel una vez al mes. En mis charlas suelo resumirlo con una frase fácil de recordar: “cuando veas el sol, protégete; y cuando veas la luna llena, explórate”. Durante esa revisión debemos buscar lesiones nuevas o diferentes, sin olvidar zonas menos visibles como la espalda, la parte posterior de las piernas o las plantas de los pies, utilizando espejos, fotografías o la ayuda de otra persona si es necesario.

El doctor Miquel Armengot / SAN.GVA

¿Qué incidencia tiene el cáncer de piel en la provincia y cuántos casos se detectan al año? ¿Hay diferencias en cuanto a gravedad y tratamiento?

Conviene diferenciar el melanoma del resto de cánceres de piel. Los llamados cánceres cutáneos no melanoma, sobre todo el carcinoma basocelular y el carcinoma escamoso, son muchísimo más frecuentes. De hecho, se calcula que una de cada cinco personas en España desarrollará alguno a lo largo de su vida. La mayoría tienen buen pronóstico y se tratan con cirugía, especialmente si se diagnostican pronto, aunque algunos pueden producir destrucción local importante y, en casos concretos, tener capacidad de diseminación.

"En la consulta de melanoma del Hospital General hemos diagnosticado alrededor de 60 casos en 2025"

El melanoma es menos frecuente, pero más relevante por su mayor riesgo de metástasis. Según los últimos datos oficiales publicados, su incidencia en la Comunidad Valenciana es de unos 17 casos por 100.000 habitantes y año. En nuestro servicio hemos diagnosticado alrededor de 60 casos en 2025, una cifra similar a la de 2024. El tratamiento y el pronóstico dependen mucho del momento del diagnóstico: en fases iniciales suele bastar con la extirpación quirúrgica y seguimiento; en estadios avanzados requiere un abordaje más complejo, junto con Oncología. Afortunadamente, en los últimos años la inmunoterapia y las terapias dirigidas han supuesto un avance muy importante en el tratamiento del melanoma avanzado.

En una provincia como Castellón, con muchas horas de sol, playa, deporte al aire libre y población envejecida en algunas zonas, ¿qué perfil de paciente presenta más riesgo?

En el caso del melanoma, el perfil de mayor riesgo es el de personas de piel clara, con tendencia a enrojecerse con la exposición solar, especialmente si han tenido quemaduras solares en la infancia o adolescencia. También influyen otros factores, como el uso de cabinas de rayos UVA, tener ojos o cabello claros, antecedentes familiares de melanoma o presentar muchos lunares. No obstante, cada vez diagnosticamos más melanomas en personas que no cumplen claramente ese perfil clásico, por lo que todos debemos estar atentos a los cambios en la piel.

En los cánceres cutáneos no melanoma, el perfil típico es el de una persona con exposición solar acumulada durante años, ya sea por trabajo al aire libre, deporte u ocio. El riesgo aumenta con la edad, especialmente en el carcinoma epidermoide, aunque el carcinoma basocelular, que es el más frecuente, también puede aparecer antes, incluso en adultos jóvenes.

"La idea de acostumbrar la piel al sol o de hacer callo solar es peligrosa"

¿Cómo debemos preparar la piel antes del verano? ¿Tiene sentido “acostumbrarla” al sol, coger callo solar o esa idea es peligrosa?

La idea de “acostumbrar” la piel al sol o de hacer “callo solar” es peligrosa. De hecho, es uno de los bulos que se están combatiendo este año en la campaña Euromelanoma. Cuando la piel se broncea o se engrosa, no se está fortaleciendo: está respondiendo a una agresión por radiación ultravioleta. Es decir, ese cambio aparece porque ya se ha producido daño, en un intento de defenderse. Pero la protección que aporta el bronceado es muy baja, equivalente aproximadamente a un factor de protección solar (SPF) de apenas 3. Por tanto, exponerse antes del verano para “preparar” la piel no la hace más resistente, sino que añade daño al que recibiremos después. La piel tiene memoria: el daño solar se acumula, aumenta el riesgo de cáncer cutáneo y también favorece el envejecimiento prematuro.

¿Qué errores siguen cometiendo los ciudadanos con la protección solar? ¿Qué factor de protección recomienda para adultos, niños, personas mayores y pacientes con antecedentes de cáncer de piel o piel muy clara?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que la protección solar consiste solo en ponerse crema. La primera medida es evitar, siempre que sea posible, la exposición en las horas centrales del día, aproximadamente entre las 11 y las 17 horas, cuando el índice UV es más alto. También es importante buscar la sombra y protegerse con ropa, gorra o sombrero y gafas de sol.

"Uno de los errores más frecuentes es pensar que la protección solar consiste solo en ponerse crema"

En las zonas que quedan expuestas debemos aplicar protector solar, sin olvidar orejas, labios, cuello, empeines o dorso de las manos. En general recomiendo SPF 50, especialmente en niños, personas de piel clara o pacientes con antecedentes de cáncer de piel; para el resto de la población también es una buena opción, y en cualquier caso aconsejaría al menos SPF 30. Hay que recordar que el factor de protección se mide en condiciones ideales de laboratorio, pero en la vida real solemos aplicar menos cantidad, el producto se pierde con el sudor, el baño o el roce, y por eso conviene reaplicarlo cada dos horas de exposición, o antes si nos hemos bañado o hemos sudado mucho.

Otro error habitual es no protegerse en días nublados. Aunque percibamos menos calor, gran parte de la radiación ultravioleta atraviesa las nubes, y eso explica muchas quemaduras inesperadas. Una herramienta útil es la app gratuita UV Derma, de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que informa del índice ultravioleta en nuestra localización. Como regla práctica, cuando el índice UV es 3 o superior, debemos fotoprotegernos.

En los últimos años han ganado peso los influencers y las redes sociales en temas de belleza, bronceado y rutinas de piel. ¿Qué mensajes le preocupan más: aceites bronceadores, exposición sin protección, cabinas UVA, remedios caseros?

Me preocupan especialmente los mensajes que normalizan la exposición solar sin protección, el uso de aceites bronceadores o las cabinas UVA. Los aceites bronceadores no son una alternativa segura: se utilizan durante la exposición solar para intensificar el bronceado, pero lo hacen a costa de recibir más radiación ultravioleta y, por tanto, más daño solar. En cambio, los autobronceadores sí pueden ser una opción mucho más segura para quienes desean un tono de piel más moreno, porque permiten conseguir ese aspecto sin exponerse al sol.

Las cabinas UVA deben evitarse. La radiación ultravioleta artificial es un carcinógeno reconocido y aumenta el riesgo de cáncer de piel. Además, los rayos UVA están muy implicados en el fotoenvejecimiento; por eso yo suelo llamarlas “cabinas de envejecimiento”. Es paradójico que dispositivos que aceleran el envejecimiento cutáneo sean utilizados precisamente por personas preocupadas por mejorar su aspecto físico. El bronceado se irá, pero las arrugas y el daño acumulado en la piel se quedarán, por muchas rutinas cosméticas que hagamos después.

"Suelo llamar a las cabinas de rayos UVA a las cabinas de envejecimiento”

En cuanto a los remedios caseros, no hay que confundir una rutina cosmética con una medida de fotoprotección. Los protectores solares comercializados pasan controles de calidad, seguridad y eficacia antes de poder venderse. Aquí no hablamos solo de hidratar la piel con una crema casera, sino de protegernos frente a una radiación capaz de producir mutaciones acumulativas en nuestro ADN. Para eso, sin duda, necesitamos productos con garantías.

¿También pueden ser útiles los influencers o creadores de contenido si colaboran con especialistas para difundir mensajes rigurosos sobre fotoprotección y detección precoz? ¿Qué deberían tener en cuenta antes de dar consejos dermatológicos?

Sí, sin duda. Las redes sociales también pueden ser una herramienta muy útil si se utilizan bien. Cada vez hay más dermatólogos que crean contenido con el objetivo de hacer llegar información veraz y basada en la evidencia científica a la población, especialmente a los más jóvenes. De hecho, la campaña Euromelanoma de este año se centra precisamente en las redes sociales y en combatir bulos sobre fotoprotección y cáncer de piel. Yo mismo he grabado dos vídeos cortos para esta campaña desmontando información falsa que circula en redes.

"Muchos influencers llegan a más gente que los propios especialistas. Por eso, si colaboran con dermatólogos y sociedades científicas, pueden ser grandes aliados en salud pública"

El problema es que, a día de hoy, muchos influencers llegan a más gente que los propios especialistas. Por eso, si colaboran con dermatólogos y sociedades científicas, pueden ser grandes aliados en salud pública. Eso sí, antes de dar consejos dermatológicos deberían contrastar siempre la información con profesionales, evitar mensajes simplistas o alarmistas y recordar que una recomendación general en redes nunca sustituye la valoración individual por un médico.

Desde el Hospital General Universitari de Castelló, ¿qué labor destacaría en esta materia?

Desde el Departamento de Salud de Castellón destacaría tres líneas de trabajo que ya tenemos implementadas. En primer lugar, la dotación de dermatoscopios a los centros de salud, una herramienta fundamental para mejorar el diagnóstico precoz del cáncer de piel. En segundo lugar, la implantación progresiva de la teledermatología, que nos está permitiendo responder con rapidez a consultas enviadas desde Atención Primaria con fotografías clínicas y dermatoscópicas de lesiones sospechosas.

"Contamos con un Circuito Rápido Oncológico para sospecha de melanoma, que garantiza la valoración en menos de 15 días"

Además, desde hace años contamos con un Circuito Rápido Oncológico para sospecha de melanoma, que garantiza la valoración en menos de 15 días, generalmente en menos de una semana. Este circuito permite priorizar a los pacientes con lesiones sugestivas de melanoma y agilizar al máximo su diagnóstico y tratamiento.