Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional

La diferencia es apenas de 233 milímetros, pero adaptar una vía de tren del ancho ibérico al ancho internacional requiere una enorme complejidad técnica. El tramo del corredor mediterráneo entre Castelló y Tarragona experimentará este cambio. Será la primera vez que se haga esta operación a gran escala en la red ferroviaria nacional.

El momento de la verdad llegará dentro de un año aproximadamente. En abril de 2027 se ha programado un corte total del tramo ferroviario en el norte de Castellón durante cinco meses, en el que se estrecharán las vías y las adaptaciones correspondientes para el paso de los trenes con este nuevo sistema. Una muestra de esta complejidad es el retraso sobre el calendario previsto: debía haberse hecho desde noviembre de este año, pero se optó por un aplazamiento.

El cambio se hizo entre Torreblanca y Alcalà. / Mediterráneo

Prueba de campo

Para que la medida se haga con las mayores garantías posibles, en este mes de julio se ha realizado una actuación que bien puede considerarse como histórica: el cambio del ancho de vía en un tramo de un kilómetro. Se ha efectuado entre las estaciones de Torreblanca y Alcalà de Xivert.

Eso sí, la modificación se ha hecho de manera temporal. Según detallan desde la compañía pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, Adif, este paso fue "una prueba de campo para reproducir las condiciones reales de la operativa del cambio de ancho en el tramo Castelló-Vinaròs-La Boella".

Maquinaria participante en la operación. / Mediterráneo

Este ensayo se hizo en horario nocturno y sin trenes en servicio, en una de las dos vías de circulación. La finalidad fue "validar la metodología de trabajo, obtener rendimientos reales de ejecución, comprobar los medios humanos y materiales necesarios y analizar la coordinación de recursos, entre otros".

Trabajo nocturno

En esta actuación participaron 15 técnicos de diferentes especialidades "para ejecutar las operativas de suelta del carril existente, limpieza de traviesas, soplado de vainas, desplazamiento del carril hasta la posición correspondiente al ancho estándar, la colocación de sujeciones y el apriete de tirafondos". Todo ello coordinado con el uso de maquinaria especializada.

Detalle de la prueba realizada en un tramo de un kilómetro. / Mediterráneo

Estas pruebas coinciden con la reciente licitación de la asistencia técnica y suministro de material para el cambio de ancho de los aparatos de vía. Un contrato valorado en 7,9 millones de euros. El pliego redactado menciona que este proceso no es algo novedoso. "Ya se ha hecho en longitudes máximas de 20 o 30 kilómetros en el entorno de Albacete", pero esta será "la primera vez que se efectúe en España una operación de este tipo en una longitud tan grande como la proyectada", ya que abarca 150 kilómetros de vía. Por esta razón, "es fundamental garantizar que este cambio de ancho se ejecute de manera adecuada y segura, y su éxito o fracaso puede influir en los planteamientos a futuro en lo que respecta a un cambio de ancho de vía global o en determinados corredores".