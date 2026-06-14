¿Quién compra apartamentos en Castellón?: el estoc se agota y suben los precios

La compra de segunda residencia mantiene el pulso al alza en Castellón, aunque el mercado empieza a mostrar signos claros de tensión: hay menos oferta disponible, los precios se encarecen y parte del parque tradicionalmente destinado al uso vacacional se está transformando en vivienda habitual o en alojamiento turístico reglado. La provincia registró 5.309 adquisiciones de segunda vivienda de otros puntos de España, un 12% más en tasa anual, en un contexto de fuerte interés por parte de compradores de otras provincias y también de clientes extranjeros.

Buena comunicación viaria

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi), Francisco Nomdedeu, señala que el grueso de los compradores procede de Valencia, Madrid y Barcelona, aunque destaca el peso de Aragón y el aumento de la demanda del País Vasco. «Aquí encuentran precios más económicos que en Cataluña o en los pueblos costeros de Valencia o Alicante, y buenas comunicaciones. Antes los aragoneses se iban más a Cataluña», dice.

Nomdedeu constata además un cambio de fondo en el mercado: la escasez de vivienda y la presión de la demanda han provocado que muchas segundas residencias pasen a utilizarse como principal, mientras otras se han reconvertido en alojamientos turísticos reglados como una inversión.

Apartamentos ganan por goleada a villas

Quien compra por uso lúdico busca más apartamento que casa. Las villas implican gastos añadidos como jardinería, conservación o servicios, lo que hace que muchas familias opten por inmuebles más pequeños y prácticos. También hay propietarios de edad avanzada que venden su vivienda unifamiliar para adquirir un apartamento más manejable, o familias que, tras recibir una herencia, deciden vender al no poder asumir el uso compartido o los costes.

Villa con vistas al mar en Alcossebre. / Mediterráneo

La rentabilidad del propietario que vende

Las inmobiliarias consultadas confirman este escenario. Teresa Torres, de la inmobiliaria Modesto Beltrán, con oficinas en Castelló y Orpesa, añade que algunos dueños se plantean vender ahora porque los precios están por encima de lo habitual y ven una oportunidad clara de rentabilidad.

Los datos del parque residencial reflejan también esta transformación. Castellón contaba en 2024 con 449.765 viviendas, de las que 261.308 eran principales (58,1%) y 188.457 no principales (41,9%). Este peso de vivienda no habitual supera la media nacional, que es del 28,6%; y de hecho en cuota la provincia ocupa el puesto 14 de 50.

Las inmobiliarias constatan un segundo año de gran interés con zonas con el m2 de apartamento más caro que el de una casa

Compradores de 2ª residencia en Castellón por provincia de origen en 2025

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La evolución en 20 años muestra un cambio relevante. Entre 2001 y 2024 las viviendas principales crecieron un 48,1%, al pasar de 176.447 a 261.308; y la segunda residencia subió un 24,6%, de 151.240 a 188.457. En 2001 las viviendas no principales representaban el 46,2% del total; en 2024, su peso baja en cinco puntos, al 41,9%. ¿Por qué? Castellón sigue siendo una provincia con mucha vivienda vacacional, pero desciende a costa de la principal. Entre 2019 y 2024, la vivienda de uso habitual creció un 9,9%, el segundo mayor aumento provincial, mientras que la no principal cayó un 8,3%. Solo entre 2023 y 2024 Castellón sumó 15.668 viviendas principales y perdió 14.527 de segunda residencia, pese a que el parque total apenas aumentó en 1.141 unidades. Esto apunta a un trasvase estadístico o cambio de uso: más viviendas pasan a computar como residencia habitual.

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Comparativa en la Comunitat

La comparación autonómica confirma la singularidad castellonense. Alicante mantiene un peso similar de vivienda no principal, con un 42,3%, pero su evolución es menos brusca: la vivienda principal creció un 5,5% desde 2019 y la no principal cayó un 2,2%. En Castellón, el incremento de las principales y la caída de las secundarias son mucho más intensos. Valencia, por su parte, tiene un menor peso de vivienda no habitual, el 25,8%, aunque registra una caída aún mayor de este segmento desde 2019. En definitiva, una parte creciente de ese parque deja de ser solo vacacional para convertirse en residencia principal.