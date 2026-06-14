La Diputación destina 200.000 euros a las escuelas musicales de la provincia de Castellón

La Diputación Provincial de Castellón destina 200.000 euros para apoyar la enseñanza y la difusión musical. “Nuestra tierra va unida a la música y queremos que los instrumentos sigan sonando en cualquier rincón de Castellón”, ha señalado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

Así pues, con el objetivo de seguir transmitiendo la pasión por la música a las nuevas generaciones, la institución provincial ha activado una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a las escuelas de educandos – escuelas de música de la provincia de Castellón para fomentar el aprendizaje musical.

“Para esta Diputación las bandas de música son un elemento fundamental de nuestra cultura y es necesario apostar por la formación de nuevos músicos para garantizar la supervivencia de las bandas en cada uno de nuestros 135 municipios”, ha señalado Clausell, quien ha insistido en que “apoyar a las escuelas de música permite que más jóvenes se formen como músicos y el futuro de nuestras bandas de música esté garantizado”.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 200.000 euros y tiene como finalidad financiar los gastos corrientes de actividades que se desarrollen en la escuela de educandos – escuela de música, pudiendo elegir una o varias de las siguientes: clases de uno o varios instrumentos, clases de canto o de coral, clases de solfeo o educación musical, clases de conjunto instrumental, talleres y conciertos.

Los gastos subvencionables

Entre los gastos subvencionables se incluyen la reparación de instrumentos, los gastos de personal propio de la entidad, el material de papelería, oficina y educativo, así como los servicios de asesoría y gestoría vinculados a la actividad formativa. También podrán financiarse los gastos derivados de la organización de conciertos y talleres, además de los desplazamientos, alojamiento y transporte de instrumento cuando resulten necesarios para el desarrollo de las actividades.

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha resaltado que “las escuelas de música son la cantera de nuestras bandas, un espacio de aprendizaje, y entendemos que vale la pena seguir apoyando su gran labor para que cada vez más jóvenes acaben tocando un instrumento en la banda de su pueblo”.

Podrán beneficiarse de las subvenciones las sociedades musicales con banda de música establecida que dispongan de escuela de educandos o de escuela de música, estén radicadas en la provincia de Castellón e inscritas en el Registro de Entidades de Carácter Cultural de la Diputación Provincial de Castellón y en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana; las escuelas de música vinculadas a una sociedad musical que cumpla los requisitos anteriores cuando, aún siendo jurídicamente entidades distintas, vengan a constituir un único ente entre ellas, dada la relación de colaboración e interdependencia existente; y, por último, las escuelas de música comarcales o mancomunadas debidamente acreditadas por la conselleria de Cultura.

Esta línea de ayudas, tal y como ha comentado el diputado de Cultura, es compatible con la de la Campaña ‘Escuelas de Educandos/Escuelas de Música para gastos de inversión 2026’ y con el ‘Certamen Provincial de Bandas de Música 2026’, pero no así con las otras líneas de ayuda del área de Cultura de esta Diputación.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 80% del gasto subvencionable de la actividad, siendo la subvención máxima por entidad beneficiaria de 4.000 euros. Los interesados en concurrir en este procedimiento podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de junio.