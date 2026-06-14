Jesús Lancis, nuevo rector de la Universitat Jaume I: «La IA, la sostenibilidad y el relevo generacional, grandes retos de los próximos seis años»

El nuevo rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, encara el inicio de su mandato con el respaldo de casi el 90% de la comunidad universitaria y una hoja de ruta centrada en cuatro prioridades inmediatas: aprobar el nuevo plan de igualdad, traducir su programa electoral en un plan de acción para los próximos seis años, planificar las inversiones del campus y fijar una política de uso de la inteligencia artificial.

“Para mí es un honor que la comunidad universitaria, con casi el 90% de respaldo, avalara el programa y al equipo que me acompaña.”

¿Qué valoración hace de los resultados de la campaña?

Ha sido una campaña intensa. Hemos intentado escuchar a toda la comunidad universitaria, al estudiantado, al personal técnico de administración y servicios (PAS), al profesorado; primero, con unos grupos de trabajo para reflexionar sobre los temas nucleares de la universidad y, después, durante la campaña, intentando explicarlos y recibir más feedback. De hecho, se incorporaron aportaciones al programa. Los resultados obtenidos son muy buenos. Para mí es un honor que la comunidad universitaria, con casi el 90% de respaldo, avalara el programa y al equipo que me acompaña. Es un honor y una satisfacción.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con muchísima ilusión, con ganas de implementar ese programa que trabajamos en la fase de campaña.

"La igualdad forma parte del ADN de la universidad desde sus orígenes"

Como rector, ¿cuáles serían sus primeros pasos y qué hoja de ruta seguirá?

Hay cuatro grandes pilares que me gustaría implementar en los primeros 100 días. De las primeras acciones del nuevo equipo de gobierno será aprobar el nuevo plan de igualdad y dotarlo de recursos para que las políticas que se recogen sean efectivas. La igualdad forma parte del ADN de la universidad desde sus orígenes. Hace unos meses finalizó el tercer plan, que el anterior equipo ha ido trabajando y consensuando. También intentaremos aprobar una hoja de ruta que trata de ser un instrumento de planificación de los próximos 6 años. Intentaremos trasladar el programa electoral a un plan de acción de gobierno con el cual poder rendir cuentas a la comunidad universitaria. En paralelo, necesitamos planificar las inversiones que precisamos en la universidad en los próximos 6 años. Y para acabar, me gustaría aprobar una política de uso de la inteligencia artificial.

“Me gustaría aprobar una política de uso de la inteligencia artificial”

¿Podría describirnos los ejes de su programa?

El programa se planteó en torno a seis ejes. Para mí hay tres cuestiones nucleares de la misión universitaria. La formación, la docencia y la acción docente. El segundo gran eje es la investigación, la generación de conocimiento. Un tercer gran eje es la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Un cuarto es la gobernanza; las administraciones públicas tenemos una carga burocrática excesiva que impide dedicar el tiempo a las misiones anteriores, a cuidar a las personas. Y después las políticas transversales a la actividad universitaria, como atención a la discapacidad, igualdad, compromiso con la lengua, cultura...

¿Cómo puede aplicarse la inteligencia artificial al mundo universitario?

Como demostración de que me preocupa y creo que tenemos necesariamente que abordar en los próximos 6 años, he nombrado un delegado para la estrategia digital y la inteligencia artificial, el profesor Modesto Fabra. Hay tres grandes ámbitos. Uno es gestión universitaria. La inteligencia artificial nos ha de hacer más eficientes para abordar mucha carga burocrática. En un mundo en que la tecnología es tan potente, la educación y los recursos digitales tienen que ir de la mano. La tecnología debe de dar un instrumento para hacer que la docencia esté más centrada en el estudiante y que este pueda desarrollar proyectos, espíritu crítico, que es realmente el valor del proceso educativo. Y después en investigación también es un recurso valioso para hacer búsquedas bibliográficas, para conocer dónde está la frontera del conocimiento y poder seguir avanzando. Tenemos mucho margen, pero se ha de hacer de una manera segura, fiable, siguiendo las directrices de la Unión Europea. No podemos caer en la ingenuidad. Todo lo contrario. Es un instrumento. La hemos de saber utilizar adecuadamente y ello implica saber dónde están las limitaciones, los sesgos, la protección de los datos que damos a la inteligencia artificial. Implica muchas cuestiones de las que hemos de ser bien conscientes y estar bien formados.

“En el siglo XXI, las metodologías docentes tienen que ser más participativas y estar más centradas en el alumnado.”

¿Le preocupa la baja asistencia en algunas asignaturas? ¿Cómo se va a modificar el proceso enseñanza -aprendizaje?

Preocupa en la Universidad y en el sistema universitario español. Es complejo porque no tiene un único motivo. El estudio que salió en medios de comunicación hace unas semanas habla de multitud de causas, desde el transporte a problemas relacionados con las metodologías docentes. Claro que nos preocupa. Nos debería de hacer reflexionar a todos. Vamos a hacer un diagnóstico de la situación de la Universidad Jaume I, porque no afecta por igual a todas las titulaciones. Vamos a tratar de identificar los casos de buenas prácticas, es decir, aquellas asignaturas, docentes que fomentan más la participación, la asistencia del alumnado a clase. Vamos a intentar extrapolar esas buenas prácticas. En el siglo XXI, las metodologías docentes tienen que ser más participativas y estar más centradas en el alumnado. Y el proceso de aprendizaje se ha de reservar para que los estudiantes integren espíritu crítico, creatividad, innovación, pero para eso tienen que tener conocimientos sólidos también, eso no se puede perder.

Equipo del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis. / Mediterráneo

¿Cómo valora la participación estudiantil en la universidad y qué medidas se van a activar en beneficio del estudiantado?

Lo valoro positivamente. Hemos conseguido incrementar la participación de los estudiantes en las últimas elecciones respecto a comicios anteriores. Pero todavía estamos muy lejos de lo que nos gustaría. Es un colectivo muy amplio, heterogéneo, y conseguir la participación en procesos electorales es complejo. Hemos conseguido avanzar en esa dirección. Hemos intentado acercarnos al estudiante y transmitir la importancia de participar en un proceso electoral. Nos hemos dirigido al Consejo del Estudiantado, asociaciones, a los delegados. Tenemos en el programa cuestiones dirigidas directamente al estudiantado, desde generar un observatorio de becas a impulsar programas de participación del estudiantado a través de equipos que intenten abordar retos y problemas que tiene la universidad. Queremos mejorar la sostenibilidad del campus, pues seguro que tenemos estudiantes que tienen mucho que decir, que pueden aportar y muchas de sus ideas al final podrían ser proyectos. Tenemos proyectos en marcha, proyectos de robótica, la moto eléctrica, el coche... Es importante incentivar esa participación para que vengan al campus.

“Tenemos un problema en el transporte público, sobre todo en el ferroviario.”

¿Qué medidas puede activar la UJI en materia de comunicación y vivienda?

Evidentemente,tenemos un problema en el transporte público, sobre todo en el ferroviario. La puntualidad, las frecuencias, los accesos no son los óptimos. Hay una parte en que las administraciones públicas se tienen que enfocar. Esperemos que con las actuaciones en el corredor mediterráneo que llevamos todos estos años, los grandes trenes, pero también las Cercanías, fundamentales para que el tejido social tenga la vitalidad y la energía necesaria, puedan mejorar, recuperar diría incluso, porque hace años tenían unas frecuencias, unas duraciones de trayecto incluso inferiores a las que tenemos en 2026. Y ahí hemos ido hacia atrás, no hacia adelante. Hay una preocupación de la sociedad por el acceso de los jóvenes a la vivienda. En el ámbito universitario se está trabajando -la rectora Alcón ya desde su posición en CRUE trabajó con diferentes ministerios- para intentar conseguir o incentivar que se puedan construir soluciones habitacionales dentro de los campus. Me gustaría muchísimo que eso se pudiera plasmar en breve en una noticia positiva y que pudiéramos activar esa solución habitacional dentro del campus para facilitar que los estudiantes que vienen a Castellón tengan un acceso a vivienda de una manera fácil y asequible.

“No podemos iniciar grandes aventuras si no tenemos recursos para hacerlo.”

¿Qué contemplaría este plan de inversiones?

Necesitamos planificar esas inversiones. Vamos a actualizar ciertas infraestructuras del campus. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas necesita inversiones. Hace 30 años, en 1992-93, se puso en marcha la infraestructura y necesita rehabilitarse. Necesitamos también mejorar la sostenibilidad. Vamos a apostar por aumentar los espacios de disfrute de la comunidad universitaria. Seguro que se van a poner en marcha en Castellón infraestructuras como la Ronda Oeste y nos van a obligar a hacer inversiones en la zona Oeste del campus con un nuevo acceso desde la avenida de Alcora conectado con esa ronda oeste. Eso nos permitirá urbanizar toda esa parte del campus. Pero también infraestructuras de investigación y docentes.

“Estamos al límite, digamos. Si no se actualiza, entraremos otra vez en una situación incómoda para la universidad.”

A nivel de financiación, ¿estamos mejor que hace 4 años? ¿El plan 2026/2029 ha mejorado las cosas o la UJI todavía está infrafinanciada?

El plan dota de estabilidad durante el periodo 26/29 y es un instrumento muy positivo. Hay que valorar el esfuerzo que se hizo desde las universidades públicas y desde la Generalitat valenciana por encontrar el instrumento. Pero los precios continúan aumentando. Cuando tenemos que hacer una licitación, por ejemplo, del mantenimiento, de la limpieza del campus, los precios continúan incrementándose. El gobierno aprueba incrementos salariales, con lo que continúa aumentando el gasto. El plan se tiene que ir actualizando a cómo van evolucionando los costes y las necesidades de los trabajadores. Es necesario que eso se contemple, porque, en caso contrario, iremos perdiendo capacidad inversora. Estamos en un momento o con un plan que nos permite abrir la infraestructura, poder ofrecer el servicio público con condiciones, pero estamos al límite, digamos. Si no se actualiza, entraremos otra vez en una situación incómoda para la universidad.

Jesús Lancis aboga por el diálogo con la comunidad educativa y el proyecto compartido frente a la crispación. / Erik Pradas

En cuanto a las titulaciones, ¿tiene algún plan de futuro?

Es una de las misiones fundamentales de la universidad. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante en renovar las titulaciones fruto de modificaciones legislativas a nivel estatal. Se ha revisado la totalidad de los planes de estudios de grado y máster para adaptarlos. Un ejercicio de racionalidad indica que lo primero que tenemos que hacer es un seguimiento del impacto de los títulos modificados y reforzar aquello que funciona y adaptar aquello que no. Se está trabajando también en la oferta de dobles títulos, que hace más atractiva la oferta académica de la universidad. Vamos a continuar trabajando en ello. Y también en la internacionalización. El consorcio de universidades europeas en el que estamos tiene que ser un instrumento para mejorar la oferta formativa. Queremos seguir avanzando en la formación dual, aquella en la que los estudiantes pasan una parte de su formación muy directamente involucrada en empresas o administraciones. Y no renunciamos tampoco a nuevos títulos, con los pies en el suelo y con la financiación que tenemos. No podemos iniciar grandes aventuras si no tenemos recursos para hacerlo. Pero no debemos de renunciar. Y para afrontar eso necesitamos escuchar qué necesidades formativas tiene la sociedad. A la universidad vienen propuestas. Somos conscientes, por ejemplo, de que Medicina necesitamos una mayor, hay una demanda muy alta de estudios, pero con los recursos que tenemos, la oferta que podemos hacer es la que hay.

¿Se pueden mejorar las condiciones del personal docente e investigador?

Hay una parte muy importante, que es el relevo generacional. La Universidad Jaime I tiene 36 años y muchas de las personas que están ahora aquí llegaron en 1991 y ya tienen 60 años. En los próximos años, en los 6 años de mi mandato y en los siguientes, se van a producir muchas jubilaciones. Es muy importante cómo se afronta ese relevo generacional. Porque la universidad es lo que son las personas que están trabajando dentro. Disponer de personas preparadas, formadas, empáticas, que sean capaces de desempeñar las misiones de la universidad con solvencia es lo más importante. Dicho esto, sí que tenemos que activar durante los próximos años un plan de anticipación de las jubilaciones, es decir, de preverlas y reemplazarlas. Necesitamos sobre todo revisar cargas de trabajo, mejorar la convivencia entre los diferentes colectivos de la universidad. Esa tendencia a la crispación y a la politización que afecta a la sociedad en general, necesitamos ir poco a poco disipándola. Creo que la confianza, proyectos compartidos, la escucha, el diálogo nos tiene que guiar en un mundo mucho más empático del que vivimos ahora, que es demasiado agresivo.

“La escucha y el diálogo nos tienen que guiar frente a una sociedad demasiado agresiva”

¿Es posible seguir creciendo en investigación? ¿Qué línea le gustaría seguir en estos próximos 6 años?

La UJI se ha convertido en una universidad muy competitiva en el ámbito de la investigación. Tenemos grupos, estructuras, institutos que aportan soluciones a problemas reales. Acabamos de crear un Instituto de Ciencias de la Educación, tenemos un Instituto de Turismo, un Instituto de Materiales, un Instituto de Tecnología Cerámica. Hemos de aprovechar esos institutos, esas estructuras, para que el conocimiento que hace la universidad llegue a la sociedad. Creo que es sería bueno para Castellón que todas las administraciones fuéramos de la mano para generar nuevas oportunidades de trabajo, abordar nuevos retos de manera compartida. La investigación que se hace en la universidad es muy importante. Grandes inversiones que han llegado a la Comunitat han venido acompañadas del conocimiento, porque esas inversiones necesitan de mano de obra especializada, necesitan formación, innovación y eso donde está es en las universidades públicas. Inversiones que transformen la sociedad se consiguen o se potencian si vamos las administraciones de la mano. Hay problemas de descarbonización, tecnologías energéticas... Y hemos tenido ejemplos cercanos en la Comunidad Valenciana.

Para finalizar, ¿cómo le gustaría que le recordaran la comunidad universitaria y Castellón cuando finalice su mandato?

Es una pregunta muy difícil en un momento en que empieza un proyecto, pero me gustaría que recordara que este ha sido un proyecto en el que hemos sabido adaptar la universidad a los grandes desafíos tecnológicos y de sostenibilidad que afronta la sociedad en este momento y también a la crisis de valores democráticos que afecta. Y me gustaría que recordaran como un rector o un proyecto que ha estado a la altura y ha sabido que la Universidad Jaume I se haya posicionado y ha sido un referente para abordarlos.